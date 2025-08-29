小倉優子、手作りの節約メニュー公開「品数多くてすごい」「栄養バランス完璧」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントの小倉優子が28日、自身のInstagramを更新。高タンパク質を意識した手作りの節約メニューを公開し、反響が寄せられている。
【写真】小倉優子「品数多くてすごい」と話題の節約献立
小倉は「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」と鶏胸肉の青椒肉絲、ちくわのチーズ豚巻き、鯵の刺身など計7品を並べた食卓を公開。ちくわのチーズ豚巻きのレシピを紹介しているほか、「胸肉は高タンパクで、安いし節約にもなります」と節約と栄養面を両立したメニューであることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「品数が多くてすごい」「栄養バランスが完璧」「節約レシピ参考になる」「手作りで素晴らしい」「毎日お疲れ様」「真似したい献立」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小倉優子、鶏胸肉使用の節約献立とレシピを紹介
