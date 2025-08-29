白間美瑠、美スタイル際立つ水着姿「ウエスト綺麗」「シンプルで可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/29】元NMB48の白間美瑠が28日、自身のInstagramを更新。美しい海を背景にした水着姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMBメンバー、美スタイル際立つ水着姿
白間は「海大好き」とつづり、青い空と美しい海を背景にした水着姿の写真を公開。ネイビーのビキニを着用し、笑顔でポーズを決めた写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「ウエスト綺麗」「シンプルで可愛い」「美しすぎる」「海が似合う」「最高の笑顔」「綺麗すぎて言葉が出ない」「夏にぴったり」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
