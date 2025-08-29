日本女子ツアー通算１４勝の有村智恵（３７）、同通算２勝の原江里菜（３７）が発起人を務めるＬＡＤＹ ＧＯ初の夏の特別イベント「ＬＡＤＹ ＧＯ Ｔｗｉｌｉｇｈｔ Ｓｕｍｍｅｒ Ｆｅｓ」が２６日、千葉の東千葉ＣＣで女性アマチュアゴルファー約６０人が参加して行われた。

ＬＡＤＹ ＧＯ初の一般客（女性限定）が参加した、真夏のゴルフフェスティバルが無料の託児所なども設置されながら華やかに開かれた。有村、原によるトークショーやゴルフ指導に豪華景品の当たる抽選会も開催。暑い時間帯を避けて夕方からの９ホールのラウンドに加え、夜間に９ホールラウンドする「ナイトゴルフ」も行われた。参加者は全員が黄色のウェアで統一。プロカメラマンによる撮影会では、まるでひまわりのように夏のゴルフ場を鮮やかに彩った。

有村や原が発起人となっている「Ｌａｄｙ Ｇｏ Ｃｕｐ」は、結婚や出産などを経験した３０代以上の選手が中心となって開かれるツアー外競技。１０月の国内男子のシニアツアー、ファンケルクラシック（１７〜１９日、静岡・裾野ＣＣ）では初の試みとして有村や原、国内女子ツアー７勝の佐伯三貴（４０）、同３勝の大江香織（３５）、日米通算３勝の宮里美香（３５）、青山加織（４０）の６選手によるエキシビションマッチも開催予定となっている。