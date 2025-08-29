本田紗来、ミニ丈×ロングブーツで美脚全開「脚長すぎる」「おしゃれな空間」
【モデルプレス＝2025/08/29】タレントでモデルの本田紗来が28日、自身のInstagramを更新。椅子に座るリラックスした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】本田紗来、膝上丈衣装で美脚全開
本田は「わーい！！サブスクさん」とつづり、レンガ調の壁が印象的な部屋で椅子に座った写真を公開。ミニ丈のボトムスとロングブーツから美しい脚を際立たせ、「いつも自由気ままな私のストーリー見てくれてありがとう」とファンへの感謝の気持ちを伝えている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚長すぎる」「おしゃれな空間」「リラックスした表情がいい」「自然体で素敵」「癒される写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】本田紗来、膝上丈衣装で美脚全開
◆本田紗来、美脚披露
本田は「わーい！！サブスクさん」とつづり、レンガ調の壁が印象的な部屋で椅子に座った写真を公開。ミニ丈のボトムスとロングブーツから美しい脚を際立たせ、「いつも自由気ままな私のストーリー見てくれてありがとう」とファンへの感謝の気持ちを伝えている。
この投稿に、ファンからは「美脚すぎる」「スタイル抜群」「脚長すぎる」「おしゃれな空間」「リラックスした表情がいい」「自然体で素敵」「癒される写真」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】