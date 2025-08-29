Æü¸þºä46¡¢15th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×MV¸ø³«¡¡Âç¤¤Ê¸ÞÀþÉè¤Î¾å¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬¥À¥ó¥¹
¡¡Æü¸þºä46¤¬¡¢9·î17Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë15th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢Æó´üÀ¸ ¶âÂ¼Èþ¶ê¤È¾®ºäºÚ½ï¤¬W¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢Æó´üÀ¸～»Í´üÀ¸¤Þ¤Ç¤ÎÁ´19Ì¾¤¬»²²Ã¡£¡ÈNEW CLASSIC¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢²»³Ú¤Î¾å¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë19¿Í¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹¡¢¿·¤¿¤ÊÆü¸þºä46¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MV¤ÏÁ´ÊÔ¤òËÌ³¤Æ»¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÖÁÕ¤Ç¥Ð¥Ã¥Ï¤Î³Ú¶Ê¡ÖGÀþ¾å¤Î¥¢¥ê¥¢¡×¤¬Î®¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ËÂç¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤¿¸ÞÀþÉè¤Î¾å¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥¢¥ÎÉèÌÌ¤Î²»Éä¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¶âÂ¼¡¢¾®ºä¤ÎW¥»¥ó¥¿ー¤¬¤½¤ÎÃæ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Ê¤¬¤éÍ¥Èþ¤Ë¥Ú¥¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï»°ÀÐÄ¾ÏÂ¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªÆü¸þºä46¤Ï¡¢°ì´üÀ¸¤¬Á´°÷Â´¶È¤·¡¢Æó´üÀ¸～¸Þ´üÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¿·À¸Æü¸þºä46¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ÖMONSTER GROOVE¡×¡Ù¤Î³«ºÅ¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
