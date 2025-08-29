¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¡£¤¢¤Î¥¢¥ó¥»¥à¡Ä¡×¡ÖÅÏ²¤¤·¤¿¤Î¤ÏCL¤Ë½Ð¤¿¤¤¤«¤é¡×ÆîÌîÂó¼Â¤¬ºÇ¹âÊö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÇ®ÊÛ¡ª¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆüËÜ¤ËÂ¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¡×¤Ï¡©
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Î¶¯¹ë¥â¥Ê¥³¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëDAZN¤ÎÈÖÁÈ¡ØÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÎFOOTBALL TIME¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡CL¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇÀèÃ¼¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¹âÊö¤ÎÂç²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¡£º£µ¨¤â¤½¤Îáã¤ì¤ëÀï¤¤¤ËÎ×¤àÆîÌî¤Ï¡¢¥·¥ã¥ë¥±»þÂå¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤ÆÆ±Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÅÄ»á¤ÎÁ°¤Ç¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤³¤¦¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤½¤³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÍè¤¿°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤òÁè¤¦¤Î¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æñ¤·¤¤Àï¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡¡CL¤ÏÆÃÊÌ¡½¡½¡£ÆîÌî¤Ï¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î·Ð¸³¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¡¢Íè²Æ¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆü¾ï¤«¤é¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë°ìÀï¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ß¤¿¤¤¤Ê°ìÈ¯¾¡Éé¤Î·ë¹½¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤ì¤À¤±¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¡¢·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¡£¤½¤³¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÆüËÜ¤¬º£¤Þ¤ÇÂ¤ê¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢£±¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡30ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤Ï¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»þÂå¤ËCL·è¾¡¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔÀï¡Ë¤Ë¿Ê¤à¤â¡¢½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö°ì±þ·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢Ì´¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ºÇ¹â¤Îµ±¤¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡£
