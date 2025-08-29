◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル）

出走馬１３頭の枠順が８月２９日、確定した。前走で７馬身差の圧勝劇を披露したスターアニス（牝２歳、栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）は５枠７番に決まった。

同舞台で新馬勝ちのマイケルバローズ（牡２歳、栗東・上村洋行厩舎、父ロードカナロア）は２枠２番。デビュー３戦目の前走で、上がり最速３３秒４で差し切ったタマモイカロス（牡２歳、栗東・藤岡健一厩舎、父デクラレーションオブウォー）は１枠１番からスタートを切る。

決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）タマモイカロス 牡２ ５５ 田口 貫太

（２）マイケルバローズ 牡２ ５５ 岩田 望来

（３）アイルトン 牡２ ５５ 団野 大成

（４）キャンディード 牡２ ５５ 北村 友一

（５）エンヴィーミー 牝２ ５５ 松若 風馬

（６）コラルリーフ 牝２ ５５ 西塚 洸二

（７）スターアニス 牝２ ５５ 松山 弘平

（８）パープルガーネット 牝２ ５５ 吉村誠之助

（９）セイウンアインス 牝２ ５５ 今村 聖奈

（１０）シュテフィ 牝２ ５５ 岩田 康誠

（１１）ナムラドロン 牡２ ５５ 菱田 裕二

（１２）フレンドモナコ 牡２ ５５ 秋山 稔樹

（１３）ジュジュドール 牝２ ５５ 高杉 吏麒