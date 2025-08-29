◆米大リーグ フィリーズ１９―４ブレーブス（２８日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手が２８日（日本時間２９日）、本拠のブレーブス戦でメジャータイ記録の４本塁打をマークした。

初回の第１打席で７試合ぶりの４６号ソロ本塁打を放ち、並んでいたドジャース・大谷翔平を突き放すと、４７号２ラン、４８号３ランも連発し、メジャータイ記録の４本目となる４９号３ランも放った。

「本当にクレイジーだよ」とヒーローインタビューに呼ばれたシュワバーは、一言目に話した。

先発ノラが初回に３失点したその裏に、打線がいきなり爆発した。１死からシュワバーが右翼２階席へ豪快な４６号。飛距離４５０フィート（約１３７・２メートル）の特大の反撃ののろしをあげた。リアルミュート１１号２ラン、ケプラー１４号２ランも生まれ、３発５得点であっという間に逆転した。

２本目は８−３の４回１死二塁。ブレーブス２番手左腕コックスのカーブを右翼ポール際に運び、４７本の自己最多記録（２３年）を更新した。４８号は圧巻。外角高めの直球に差し込まれながら右手一本でフォロースルーをすると、左中間へ飛んだボールはフェンスを越えた。１試合３本塁打は自身４度目だった。

これにとどまらず１５−４で迎えた７回１死一、二塁の第３打席で、打った瞬間に分かる右越え４９号。自身初でメジャータイ記録となる史上２１人目の１試合４本塁打もマークしてみせた。

８回には第６打席が回り、史上初の５本塁打の期待がかかったが、野手登板したブルハンの５７・４マイル（約９２・４キロ）のスライダーを打ち損じて左飛。史上初の偉業を逃したが、観客からの総立ちの拍手を浴びながらダッグアウトに下がった。

最終打席前に「ケージで『これまでに何人が達成したんだ？』なんて質問しなきゃよかったと思うよ」と笑ったシュワバー。今年の球宴のＨＲダービー王者は「でも、とにかく素晴らしい夜だった。みんなにとって楽しい夜になった。ノラが三振を重ねて、試合の立ち上がりでいい打席を作ってくれたし、このシリーズの良いスタートを切れた」。ファンからはＭＶＰコールが何度も起こった。

１試合４本塁打はメジャー最多タイ記録で史上２１人目。今季はスアレス（Ｄバックス→マリナーズ）、カーツ（アスレチックス）に続いて３人目の“当たり年”でＭＬＢ史上初になる。フィリーズでは１９７６年のＭ・シュミット以来、史上４人目。９打点もまたチーム記録となった。

この日の固め打ちで年間５９本ペースとなり、Ｒ・ハワードが持つ５８本の球団記録を塗り替える可能性も出てきた。