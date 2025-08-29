「親父飯なり」辻仁成、彩り豊かな手料理を公開 「お父ちゃんおいしそーっ」「どのお料理もプロ並み」「料理自体がアートですね」と反響
作家・画家・ミュージシャンと多方面で活躍し、現在はフランス・パリに拠点を置く辻仁成（65）が28日、自身のインスタグラムを更新。「ノルマンディの親父飯なり」と書き出し、目にも美しい彩り豊かな手料理の数々を披露した。
【写真】「お父ちゃんおいしそーっ」「どのお料理もプロ並み」辻仁成の彩り豊かな手料理
ノルマンディにアトリエを持つ辻は「毎日、キッチンで黙々と料理するおとこ。丁寧なごはん、ノルマンディの田舎飯」とつづり、最近の“手作りごはん”を複数枚の写真で紹介。
「いちじくと生ハムのサラダ」「ラムステーキとじゃがいも」「子羊のクスクス」などの洋風のメニューもあるが、「のり弁」「とろろ芋と蕎麦」「蓮根のきんぴら」「しらすと明太子スパゲッティ」といった和を感じさせる献立も多く、「なぜか、和食が多いのです、笑」と笑った。
これに対し「すごーい」「お父ちゃんおいしそーっ」「ご子息も喜びますな♪」「どれも美味しそう〜」「丁寧なお料理」「どのお料理もプロ並みですね」「もう料理自体がアートですね」「手作りの食事って人生を豊かにしてくれると、父ちゃんの投稿を見てしみじみ感じています」など、称賛コメントが数多く寄せられている。
辻は、1995年に俳優・南果歩（61）と結婚。一男をもうけるも2000年に離婚した。02年には歌手・俳優の中山美穂さん（享年54）と再婚し、一男をもうけるも14年に離婚している。
