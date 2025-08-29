TBS NEWS DIG Powered by JNN

¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î´Ø·¸Àè¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷Â¦¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ÎÌ¾µÁ¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡×¤ÎÀÐ°æ¾Ï»²µÄ±¡µÄ°÷¡Ê68¡Ë¤¬¡¢¸øÀßÈë½ñ¤ÎµëÍ¿¤ò¹ñ¤«¤é¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¤Ç¡¢Ê£¿ô¤ÎÀÐ°æµÄ°÷¤Î´Ø·¸Àè¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÀÐ°æµÄ°÷Â¦¤¬¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤¬¤Ê¤¤¿ÆÂ²¤ÎÌ¾µÁ¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¹ñ¤«¤éµëÍ¿¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐ°æµÄ°÷¤Ï¡¢¤³¤Î¿ÆÂ²¤ò´Þ¤à¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤ò¸øÀßÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤ª¤è¤½800Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃÁÜÉô¤¬¶â¤ÎÎ®¤ì¤Î²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£