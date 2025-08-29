【新潟記念】無敗３連勝の青葉賞勝ち馬エネルジコは８枠１５番　クイーンズウォークは３枠６番　枠順確定

◆第６１回新潟記念・Ｇ３（８月３１日、新潟競馬場・芝２０００メートル）

枠順が８月２９日、発表された。デビューから３戦３勝で青葉賞を制したエネルジコ（牡３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ドゥラメンテ）は８枠１５番となった。初の古馬との対戦で連勝をさらに伸ばすか、注目が集まる。

ヴィクトリアマイルで２着のクイーンズウォーク（牝４歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）は３枠６番、同３着のシランケド（牝５歳、栗東・牧浦充徳厩舎、父デクラレーションオブウォー）は６枠１２番となった。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ブレイディヴェーグ 牝５ ５６ 津村 明秀

（２）シェイクユアハート 牡５ ５７ 古川 吉洋

（３）グランドカリナン 牡５ ５７ 大野 拓弥

（４）ナムラエイハブ 牡４ ５７ 吉田 隼人

（５）バレエマスター 牡６ ５７ 菊沢 一樹

（６）クイーンズウォーク 牝４ ５７ 川田 将雅

（７）ダノンベルーガ 牡６ ５７ 佐々木大輔

（８）サスツルキ セン５ ５７ 野中悠太郎

（９）ディープモンスター 牡７ ５７ 菅原 明良

（１０）シンリョクカ 牝５ ５６ 木幡 初也

（１１）コスモフリーゲン 牡５ ５８ 柴田 大知

（１２）シランケド 牝５ ５５ 坂井 瑠星

（１３）アスクドゥポルテ 牡５ ５７ 石川裕紀人

（１４）アスクカムオンモア牡４ ５７ 戸崎 圭太

（１５）エネルジコ 牡３ ５６ クリストフ・ルメール

（１６）ヴェローチェエラ 牡４ ５８ 丸山 元気

（１７）リフレーミング 牡７ ５７ 石橋 脩