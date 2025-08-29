¿À¸Í¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»¦³²¡¡¡ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ò¸å¤í¤«¤éÄÉ¤¦±ÇÁü¡×Æþ¼ê¡¡¡ÈÈï³²½÷À¤ò½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿½Ö´Ö¡É¤È¤ß¤é¤ì¤ë
¿À¸Í¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¡Ö»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤ÎÄ«¡¢½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¶ÐÌ³Àè¤Þ¤Ç¸å¤ò¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢JNN¤ÏÃË¤¬½÷À¤ò½é¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ïº£·î18Æü¡¢»ö·ï2ÆüÁ°¤ÎÄ«¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£Ã«ËÜ¾»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤¬²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë½÷À¤Î¸å¤í¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î½÷À¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¡Ê24¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢½÷À¤¬²ñ¼Ò¤Î¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆþ¤ê¸ý¤òÇÁ¤¹þ¤àÍÍ¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î20Æü¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½÷À¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ö·ï¤Î2ÆüÁ°¤ÎÄ«¤Ë¶ÐÌ³Àè¶á¤¯¤Ç½÷À¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¸å¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ó¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¡£
JNN¤¬Æþ¼ê¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÆü¤ÎÄ«¡¢½Ð¶Ð»þ´ÖÂÓ¤Ë½÷À¤Î¶ÐÌ³Àè¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬½÷À¤ò°ìÊýÅª¤ËÁÀ¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£