「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition & amiibo4種(ルージュ・シド・チューリ・ユン坊)セット」

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition」が追加された。開催期間は9月4日23時59分まで。

今回のセールには、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition」にamiibo4種（ルージュ・シド・チューリ・ユン坊）、「ゼルダの伝説 ブレスオブザワイルド」のリンクのSサイズぬいぐるみ、「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」に登場する赤色のリュックを背負った旅コログのぬいぐるみがそれぞれセットになったパッケージ版がラインナップ。いずれもAmazon.co.jp限定特典として長方形型缶マグネットが同梱する。

また、三英貿易が発売するぬいぐるみ「ゼルダの伝説 風のタクトHD リンク (S) 」や雑貨「ゼルダの伝説 ペンポーチ(コッコ)などもセールの対象になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition」

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition & リンクぬいぐるみセット」

「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム Nintendo Switch 2 Edition & 旅コログぬいぐるみセット」

三英貿易 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド リンク (S) ぬいぐるみ

【スクリーンショット】

(C)Nintendo

(C)2017 Nintendo