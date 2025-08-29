

8月15日の米ロ首脳会談でウクライナの「安全の保証」が容認されたというが、その後も事態は膠着している。和平を妨げる要因は欧州にも存在する（写真：ブルームバーグ）

ウクライナの和平をめぐる動きが新たなステージに入ろうとしている。8月15日にアメリカのアンカレッジで開かれた米ロ首脳会談において、和平への一歩を踏み出す最低限の条件が「ウクライナの『安全の保証』の確保」にあることが明確化された。

ドナルド・トランプ大統領はアメリカ軍の地上部隊派遣を否定しており、ウクライナの安全を保証する責任は欧州が担うことも確認された。また、アメリカが「安全の保証」確保に積極的に関与する姿勢を示していることは欧州にも伝わっている。

ウクライナと陸続きである欧州諸国は、ロシアの“正体”を熟知しているため、報復や核戦争への発展を恐れて、支援を小出しにしてきた。しかし、米ロ首脳会談でトランプ氏の本気度が確認できた今、この機を逃すまいと英仏独を中心にウクライナへの平和部隊派遣に意欲を見せている。この選択は、ウクライナ情勢をめぐる外交政策の大転換につながっている。

“保証の主役”が一枚岩とは言えない理由

NATO（北大西洋条約機構）の欧州勢には、ウクライナ情勢に深入りするアメリカが、この機会に少しでもロシアの“正体”を理解すると同時に、ロシアの脅威に19世紀からさらされ続けてきた欧州の事情も理解してほしいという本音が見え隠れする。

そもそもNATOは、第2次世界大戦後の冷戦下で旧ソ連の欧州における拡張を阻止することを目的に設立され、欧州の「集団防衛」「協調的安全保障」「危機管理」の中核をなしていた。アメリカも欧州の対ロ防衛が国益に合致するとして、NATOへの巨額の負担を受け入れてきた。

その認識は今でも変わっていないが、トランプ大統領は第1次政権で欧州に対して公平な負担を要求し、第2次政権では自国を本気で守る意思のない国をアメリカは守らないと詰め寄るようになった。こうした状況の中、欧州諸国は欧州防衛にようやく本気度を示す段階に入った。

とはいえ、大統領が直々に関与することで本気度を示すアメリカや、どんな方法であれ和平を実現させるという実利を追求する英仏独に対して、イタリアやスペインなど、腰が引けている国もある。

それを象徴する国がハンガリーとスロバキアだ。この2国はEU（欧州連合）やNATOの軍事支援そのものに懐疑的で、軍隊派遣の可能性は極めて低いとみられる。とくにハンガリーは天然ガス輸入の約80％をロシアに頼っている。ロシア産への依存が大半だったスロバキアは供給ルートの分散を進めているが、ロシアルートを断つには至っていない。

このように、ウクライナの「安全の保証」確保に主体的に関与するはずのEUも一枚岩ではない。

欧州で伸長する「極右勢力」というハードル

2024年にEU各国で実施された欧州議会選挙では、EUに懐疑的な右派・極右勢力が伸長した。全体としては親EU勢力が優勢を維持したが、個別に見るとフランスの右派「国民連合（RN）」やドイツの極右「ドイツのための選択肢（AfD）」といった勢力が、国政を左右する規模にまで拡大している。

これら極右やポピュリスト政党は、基本的にウクライナ派兵どころか、ウクライナ支援にも反対しているため、ウクライナの「安全の保証」への関与についても強い抵抗が予想される。

とくにドイツでは、1941年の独ソ戦でウクライナ（当時はソ連領）に侵攻した際に大量の戦死者を出したことから、ウクライナ支援にトラウマがある。さらに同国は近年、海外派兵を行っているとはいえ、冷戦時代に築かれた徹底した反戦・平和主義が今も国民に浸透しており、自国にリスクが伴うウクライナ派兵には大きな壁がある。

ドイツ連邦議会国防委員会のトーマス・レーヴェカンプ委員長（与党・キリスト教民主同盟＝CDU所属）は、ロシアとウクライナの間で恒久的な停戦が実現した場合、ドイツ軍が必要になるとの考えを示したが、AfDは強く反対。AfDのアリス・ワイデル党首は、CDUが地上軍の派遣を検討したこと自体が「好戦的」だと強く批判した。

欧州の地上軍派遣を後押しするトランプ氏とは矛盾する極右AfDは自国優先主義で知られるが、メルツ政権がウクライナ派兵を選択するようなことがあれば、徹底的に抵抗する可能性が高い。

一方、フランスとイタリアの間では、ウクライナの「安全の保証」に強い意欲を見せるフランスのエマニュエル・マクロン大統領に対し、反移民のイタリア右翼政党「同盟」の書記長で、同国の副首相でもあるマッテオ・サルヴィーニ氏が「マクロン氏はヘルメットを被り、自分が戦場に行けばいい」と批判。フランス政府が駐仏イタリア大使を召還し、抗議する騒ぎが起きた。

マクロン氏は昨年来、ウクライナ派兵に言及してきた。ただ、調査会社オドクサの世論調査によるとフランス国民の68％が派兵に「反対」とされ、ほかの調査でも多くの国民が派兵に慎重な姿勢を持っていることが示されている。とくにRN支持層の8割が明確に反対を表明している。

英国の世論調査（2月、調査会社YouGov）では、58％が「ウクライナと他国とともに平和維持部隊として派遣されることを支持」と回答した一方、戦闘地への派遣には慎重な意見も少なくない。キア・スターマー首相は「和平合意成立後に平和維持部隊として派兵もありうる」とし、公約として議会承認を求める方針を掲げているが、英国は議会の決定権が強いので、首相の意向どおりには進まない可能性もある。

イタリアでは、軍を派遣することに対する国民の支持率は非常に低い。3月のYouTrend（Sky TG24）による調査では、41％が「国際連合主導の平和維持ミッションであれば派遣を支持」、38％が「いかなる派遣にも反対」、わずか10％が「NATOの一環としての派兵に賛成」であるとの結果が出ている。

同国のジョルジャ・メローニ首相も国民感情を反映し、一貫して「派兵は検討していない」という声明を発表している。英仏から提案された平和維持部隊についても、「非常に複雑でリスクが高い」と否定的だ。

「安全の保証」は実現可能なのか

それでは実際問題、トランプ大統領が「アメリカはウクライナの防空システム強化は行うが、地上軍の派遣は行わない」と発言し、欧州の大多数の国民がウクライナ派兵には慎重な中、ウクライナの「安全の保証」はどのようにして担保されるのだろうか。

EUのカヤ・カラス外務・安全保障政策上級代表（外相に相当）は、ロシア側がウクライナの領土を割譲するよう迫る発言をしたことについて、「プーチン氏がわれわれを陥れようとしているワナだ」と語った。マクロン大統領も「プーチン氏が約束を守ったことはない」と発言している。

ロシアがウクライナの「安全の保証」を容認した点についても、欧州内が分裂することを承知でウラジーミル・プーチン大統領はゲームを楽しんでいるとの見方がある。つまり、欧州がウクライナ支援の体制を一段階上げるのに手間取っている間に、ロシアがウクライナへの攻撃を強化して壊滅的被害を与え、ロシア主導の和平交渉にするという計算が見え隠れしている。

トランプ大統領がどんなにロシアへの圧力をチラつかせても、突破口は見つかっていない。トランプ氏は最近、ロシア産の化石燃料を購入し、自国で加工し、西側諸国に輸出するインドに対して、50％の関税で圧力をかけているが、インドはロシアのみならず、中国にも急接近している。ほかのグローバルサウスの国々も、かつてのようにアメリカの圧力に従う国は激減している。

アメリカは欧州の安全保障・経済事情に関する情報をかなり詳細に把握しており、とくに軍事・安全保障面では情報機関や駐在部隊を通じて欧州情勢に精通しているとされる。一方、社会・歴史的に複雑な欧州事情への理解は浅いとみられる。つまり、データの分析は進んでいるが、各国の歴史的背景や国民感情までを十分に理解しているわけではない。

J・D・ヴァンス副大統領は2月に開催されたドイツ・ミュンヘンでの安全保障会議で、欧州大陸が直面する最大の脅威はロシアや中国ではなく「（欧州）内部から」来るものだと発言。欧州の現状を痛烈に批判した。

ヴァンス氏の発言に対し、ドイツのボリス・ピストリウス国防相は「容認できない」と反発。結果的に、ヴァンス氏の主張は欧州では何も評価されなかった。後日、アメリカに詳しい欧州メディアでは、ヴァンス氏の激しい欧州批判は欧州ではなく、アメリカの有権者に向けられたものだと指摘され、欧州の指導者が納得した。

「アメリカ人に国際社会は存在しない」

これと酷似した事態が、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領が3月に訪問したホワイトハウスでも起きた。

ヴァンス氏は、ゼレンスキー大統領からトランプ大統領にアメリカの支援に対する感謝の言葉がないと強く批判。これに対し、ロシアの侵略戦争を戦い続けてきたゼレンスキー氏は「私は大まじめで、戦時下の大統領だ」と訴えたが、トランプ、ヴァンス両氏によって想定外の屈辱を味わわせられた。

これについて、パリ在住のアメリカ人ジャーナリストは次のように語る。「あの出来事でトランプやヴァンスを批判するアメリカ人はいない」「彼らは公の場でアメリカ人有権者に好印象を与えたことに満足していたはずだ」と。

「アメリカ人には自国があるだけで国際社会などは存在しない」と考えるべきかもしれない。ただ、欧州の指導者は、アメリカがウクライナの和平に深く関与することで、少しでも社会・歴史的に複雑な欧州事情への理解を深めてほしいという望みを持っているようだ。

（安部 雅延 ： 国際ジャーナリスト（フランス在住））