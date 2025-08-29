小島瑠璃子がインスタグラムを更新し、子どもと一緒に幕張新都心イオンの新しい室内遊び場を訪れた様子を公開した。土曜の午後という混雑を覚悟した時間帯ながら、10分ほどの待ち時間で入場できたという。

施設の中に入るやいなや、子どもが大きな歓声をあげてはしゃぐ姿に小島も思わず笑顔。火山をモチーフにしたボールプールや氷山のような滑り台、さらに抗菌仕様の砂遊び場といった多彩なアクティビティが用意され、親としても感動したと綴っている。「エネルギーが有り余っているんだなぁ」と、子どもの無邪気な姿を喜びながら見守る姿が印象的だ。

投稿には親子で砂場やボールプールを楽しむ写真も添えられ、ファンからは「元気そうでなにより」「笑顔が素敵」「行ってみたくなった」といった声が相次いだ。小島自身も「二子玉川のプレイパークエリックカール以来の大ヒット」と表現し、甥や姪とも再訪したいと語っている。

芸能活動だけでなく、母としての日常も垣間見える今回の発信。遊び場での自然体な笑顔は、子どもとの時間を大切にする姿をそのまま切り取ったようで、見る人に温かい気持ちを届けている。

