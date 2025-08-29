YOSHIKIと奈良美智が、8月28日にグランドハイアット東京での記者会見にて、世界的コラボレーションとして「Y by Yoshiki × Yoshitomo Naraコラボワイン」が発表された。

米TIME誌2025年「世界で最も影響力のある100人」に選出された2人の日本人、現代アーティストとして世界的評価を受ける奈良美智と、日本人ミュージシャンとしてはじめて選出されたYOSHIKIが、アートとミュージックの両面で世界的評価を受けた存在として手を組むコラボレーションとなる。

米ナパ・ヴァレーを拠点に、国内外で高い評価を得るワインを数多く生み出してきた「Y by YOSHIKI」。今回、そのボトルデザインを手掛けるのは、現代アーティスト・奈良美智。作品はニューヨーク近代美術館（MoMA）やビルバオ・グッケンハイム美術館など世界有数の美術館に収蔵されている。奈良はもともとパンクロックに精通しており、共通の知人がいることからYOSHIKIとの交流が始まった。アーティストとしての感覚や価値観に共鳴する部分が多かったこと、さらにワイン好きという共通項により意気投合し、今回のコラボレーションに繋がったという。今回、「Y by YOSHIKI」はステラ・マッカートニー以来の大物アーティストコラボレーションになるとのこと。

◆ ◆ ◆

◾️奈良美智 コメント

音楽の世界でのご活躍は以前から存じており、本当にすごい方だと思っていました。YOSHIKIさんは、ご自身をまっすぐに表現されていて、「この人は信頼できる」と感じました。そして何より、YOSHIKIさんのワインが本当に美味しかったこともあり、「このラベルに自分の絵が載るんだ」と思うと、とても楽しみで、コラボレーションをさせていただくことを決めました。ラベルだけでなく、キャップにまでワンポイントの絵が入っているのは、他のワインではあまりないこだわりです。すでに完成された味に対して、どれだけアートとしての付加価値を加えられるか、それは大きなプレッシャーでもありました。長い時間をかけて話合ったので、いよいよ本当に世の中に出るんだと実感できて、嬉しいです。

◆ ◆ ◆

◾️YOSHIKI コメント

「奈良さんと出会ってから、ここまでのコラボレーションができるとは当時想像していませんでした。尊敬する芸術家の奈良さんとこういった取り組みができるのが感無量で、僕にとっても夢のようです。今後大きなプロジェクトになると確信しています。今回コラボレーションとして出すワインは、どれも「Y by YOSHIKI」の最高傑作です。楽しみにしていてください。

◆ ◆ ◆

会見内では、パートナーであるロバート・モンダヴィ Jr.もこのために来日し登壇、「Y by YOSHIKI」の「Y by YOSHIKI カリフォルニア」シリーズより、シャルドネ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ロゼの3種類の新たなヴィンテージのリリースが発表された。モンダヴィは、新作ワインの魅力やYOSHIKIとの共同作業への想いについて語った。一般発売日は9月24日を予定している。

さらにYOSHIKIは、定額制で「Y by YOSHIKI」のワインを継続的に楽しめるサブスクリプションサービス「Y by YOSHIKI Members Club」の開始についても言及した。年々拡大する需要に応えつつ、ブランドをもっと身近に感じてもらいたいという強い想いから創設したというこのサービスは、幅広い層に親しみやすい「スマートカジュアルクラブ」と、特別な価値を提供する「マスターピースクラブ」の2つのプランで展開される。サービスの開始と専用アプリの提供は9月30日を予定しており、8月28日より事前登録が開始されている。最初の発送は11月中旬となる。

「スマートカジュアルクラブ」では、定期的に楽しめるニュースレターやオンラインコンテンツを通じ、YOSHIKIの想いとワインの魅力をよりカジュアルに楽しめる機会を創出。気軽に「Y by YOSHIKI」の世界に触れられる仕組みを整えた。一方、「マスターピースクラブ」では、ラグジュアリーなカリフォルニアワインとシャンパーニュを含む限定アイテムの優先的な案内に加え、今日発表されたばかりの「奈良美智氏コラボワイン」や北海道余市にて5月にワイン造りが開始された「ドメーヌ・タカヒココラボワイン」をはじめとする、即完売必至が予想される希少なワインをいち早く入手できる機会を提供する。サービス開始時は日本限定のサービスとなるが、今後グローバル展開も予定している。

会見の最後には、YOSHIKIが会場に置かれたクリスタルピアノで「FOREVER LOVE」のサプライズ演奏を披露。繊細な音色が会場を包み込み、衝撃的な発表が相次いだ記者会見を鮮やかに締めくくった。

現在YOSHIKIは、自身のディナーショー＜EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI＞を開催中。8月23日の公演中に、一部のファンによる接触行為により右手を負傷するアクシデントに見舞われたが、医師の判断のもと治療を受け、本日より3日間5公演をフィナーレまで予定通り行う見込みだ。

◾️Y by YOSHIKI California（ワイ・バイ・ヨシキ カリフォルニア）の新ヴィンテージ ◆Y by Yoshiki Chardonnay “Encore” California 2024

ワイ・バイ・ヨシキ シャルドネ “アンコール” カリフォルニア 2024

参考小売価格：￥7,150（税込）

品種：シャルドネアルコール度数：13.6％

テイスティングコメント：トロピカルフルーツの香りにほのかにバニラのニュアンスとクレームブリュレのフレーバーが重なり合い、鮮やかで表情豊かなシャルドネです。ミディアムボディに綺麗な酸味が感じられ、フレッシュで余韻の長いフィニッシュが、バランスの取れた味わいを作り出しています。 ◆Y by Yoshiki Rose California 2024

ワイ・バイ・ヨシキ ロゼ カリフォルニア

参考小売価格：￥6,050（税込）

品種：メルロ、バルベーラ、ピノ・ノワール、ジンファンデル

アルコール度数：13.0％

テイスティングコメント：鮮やかなルビーピンクの色調。赤スグリ、黒スグリ、ラズベリーの香りが特徴的で、白コショウの繊細なニュアンスがアクセントに感じられます。口に含むと、ジューシーな赤系果実が広がり、スッキリとした爽やかなフィニッシュが余韻とともに続きます。カリフォルニアの優雅で魅力溢れるロゼワインです。 ◆Y by Yoshiki Cabernet Sauvignon “Encore” California 2023

ワイ・バイ・ヨシキ カベルネ・ソーヴィニヨン “アンコール” カリフォルニア 2023

参考小売価格：￥7,480（税込）

品種：カベルネ・ソーヴィニヨン

アルコール度数：13.5％

テイスティングコメント：力強く豊かなテクスチャーを誇り、ブラックベリー、完熟したプラム、カシスの香りにシダー、タバコ、ほのかなスパイスのニュアンスが調和しています。丸みのあるリッチな味わいに、柔らかく溶け込んだタンニンと、滑らかで長く続く余韻が加わります。

＜一般発売日＞

2025年9月24日（水）予定 ◆Y by Yoshiki × Yoshitomo Naraコラボワイン

・Cabernet Sauvignon Oakville Napa Valley 2022

・Pinot Noir Russian River 2022

・Chardonnay Russian River 2023

一般発売日：2026年2月予定 ▼「Y by YOSHIKI Members Club」事前登録リンク

https://www.yoshiki-store.com/forms/ybyyoshikimembersclub