神戸市灘区に本社を構え、1928年の創業以来、長年にわたって親しまれているコーヒー会社の1つ、萩原珈琲。同社のトップが今、新たな挑戦に取り組んでいる。



同社は生豆の仕入れから焙煎、出荷までを一貫して行い、和歌山や鳥取など100％国産の炭を使う炭火焙煎にこだわる。喫茶店への卸販売を中心に、全国に数多くの取引先を持つ。

（写真提供：萩原珈琲）

そんな老舗を牽引する代表取締役・萩原英治さんが計画しているのが、醤油蔵をリノベーションしたカフェ。2026年4月に開業を予定している。





八多町の風景（写真提供：萩原珈琲）

醤油蔵がカフェにリノベーションされる予定（写真提供：萩原珈琲）

50年以上放置されていた醤油蔵の様子（写真提供：萩原珈琲）

場所は神戸市北区・八多町。50年以上放置されていた醤油蔵を取得し、現在改修を進めている。これまでの工場は海沿いにあり、地震による津波リスクを考慮して、焙煎機2台を山側へ移すリスクヘッジの狙いもあるという。

八多町を舞台に、萩原さんは壮大な構想を描く。それはカフェを通じた地域の活性化だ。



萩原さん夫妻は、農業や林業、さらに生活資材や食べ物などを扱う「生物資源学」に取り組んできた。その経験から「きっかけがないと人が訪れない場所」だという、三方を山に囲まれた農村地域・八多町への移住を決意。「コーヒーをツールに、自分たちのやりたいことを実現したい」と話し、「カフェを開くことで集客し、多くの人にこの集落を知ってもらうきっかけにしたい」と意気込む。

萩原珈琲株式会社（神戸市灘区）の代表取締役・萩原英治さん

農村・里山地域の多くは「市街化調整区域」に指定され、秩序ある土地利用や景観保全のため、法律で建築などの開発行為に規制がかけられている。八多町も例外ではなく、商業を営むには「里づくり拠点」としての認可が必要で、そのためには地域住民の賛同や定住・移住が求められる。

それでも八多町に身を置く決断をした萩原さんは、「本当にやりたいことの一つは、その農村の現状を知ってもらうこと。コーヒーとは直接関係ないけれど、10年、15年先に農村がどうなるか。過疎化や耕作放棄地の増加といった課題を、コーヒー好きに限らず幅広い人に知ってもらいたい」と語る。

八多町の様子（写真提供：萩原珈琲）

今回のカフェにはカルチャーセンター的な要素も取り入れる予定だ。多様な講座を通じ、多彩な分野の人々が課題解決に向けて動き出す契機にしたいという思いもある。

一方で、萩原珈琲はまもなく創業100年の節目を迎える。そのトップとして萩原さんは「日本を4つの地域に分け、北から順にコーヒーフェスのようなイベントを開催できたら」と、新たなプランも明かしていた。



