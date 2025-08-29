ギャル曽根、「めちゃくちゃ素敵な髪型」中1長男の近影を披露「めっちゃカッコイイ」「カップの持ち方イケメン」
タレントのギャル曽根（39）が27日、自身のインスタグラムを更新。中学1年生の長男（12）の近影を公開した。
【写真】「めちゃくちゃ素敵な髪型にしてもらってるじゃないか」ギャル曽根の中1長男ソロショット
ギャル曽根は「めちゃくちゃ素敵な髪型にしてもらってるじゃないか ありがとうございました 一丁前にコーヒーみたいなカップで緑茶飲んでます」とつづり、息子の写真をアップ。「#中学生 #反抗期」などのハッシュタグも添えた。
この投稿にファンからは「曽根ちゃんの息子ちゃんの髪型めっちゃカッコイイ」「カップの持ち方イケメン ポテンシャル高いですね」「大人みたいでカッコE」「めっちゃお洒落さん かっこいい髪型やし雰囲気も良い感じやん」などのコメントが寄せられている。
ギャル曽根は2011年7月、テレビディレクターの名城ラリータ氏と結婚。翌12年11月に長男、16年1月に長女（9）、23年11月に次女（1）が誕生している。
