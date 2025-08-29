【NASCAR】第26戦 Coke Zero Sugar 400／デイトナ・インターナショナル・スピードウェイ（日本時間8月25日）

【映像】目の前で2台が接触→奇跡的すり抜け（実際の様子）

全米で人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第26戦が行われ、昨シーズン王者のジョーイ・ロガーノがレース序盤の多重クラッシュに巻き込まれたが、奇跡的な脱出を果たしている。

“NASCARの聖地”とも呼ばれるデイトナ・インターナショナル・スピードウェイで開催された今大会、いきなり27周目に多重クラッシュ“ビッグワン”が発生した。発端はバッバ・ウォレスのマシンが体勢を崩し、内側のマシンを巻き込んだこと。これが後続車の接触やクラッシュに繋がったようだ。リプレイ映像を見た実況の増田隆生アナウンサーは、「しかしジョーイ・ロガーノは上手く抜けましたね」とコメント。

ターン4の立ち上がりで右斜め前にいたウォレスの23号車が内側に寄せてきて、逃げ場のなかったロガーノの22号車に接触、23号車は姿勢を崩してしまう。しかし横向きになった23号車は、22号車の前方を素通りし、さらに内側にいたカイル・ブッシュの8号車に激突。その瞬間、22号車は挟まれたかのように見えたが、2台は“V”の字に接触しており、両側の2台だけがそのままコースアウトしていった。この奇跡的なロガーノの生還劇について、解説の桃田健史氏も「“V”になってロガーノはラッキー」と語っている。

最終的に12台が巻き込まれたマルチクラッシュの発生ポジションにいながら、大きなダメージを免れた幸運な男・ロガーノ。赤旗中断中、チームとの無線のやりとりでは、「俺はサンドイッチになってしまった」と眼前で繰り広げられた驚きの光景についてコメントした。（ABEMA『NASCAR Groove』／(C)NASCAR）