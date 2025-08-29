通貨オプション ボラティリティー ドル円の一週間ものはやや上昇
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.75 8.09 6.93 7.05
1MO 9.74 7.49 7.79 6.90
3MO 9.83 7.45 8.25 7.42
6MO 9.69 7.33 8.59 7.59
9MO 9.70 7.38 8.80 7.79
1YR 9.70 7.42 9.01 7.96
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.37 8.37 7.69
1MO 8.53 8.23 7.62
3MO 9.11 8.61 7.74
6MO 9.41 8.83 7.87
9MO 9.67 9.10 8.00
1YR 9.82 9.30 8.11
東京時間10:14現在 参考値
ドル円の一週間ものは９．７５％付近まで上昇。ドル円のスポットは今月の米雇用統計後の水準で上下動を続けているものの、ボラティリティがやや高まりつつある。
MINKABU PRESS
1WK 9.75 8.09 6.93 7.05
1MO 9.74 7.49 7.79 6.90
3MO 9.83 7.45 8.25 7.42
6MO 9.69 7.33 8.59 7.59
9MO 9.70 7.38 8.80 7.79
1YR 9.70 7.42 9.01 7.96
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.37 8.37 7.69
1MO 8.53 8.23 7.62
3MO 9.11 8.61 7.74
6MO 9.41 8.83 7.87
9MO 9.67 9.10 8.00
1YR 9.82 9.30 8.11
東京時間10:14現在 参考値
ドル円の一週間ものは９．７５％付近まで上昇。ドル円のスポットは今月の米雇用統計後の水準で上下動を続けているものの、ボラティリティがやや高まりつつある。
MINKABU PRESS