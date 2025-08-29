　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.75　8.09　6.93　7.05
1MO　9.74　7.49　7.79　6.90
3MO　9.83　7.45　8.25　7.42
6MO　9.69　7.33　8.59　7.59
9MO　9.70　7.38　8.80　7.79
1YR　9.70　7.42　9.01　7.96

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.37　8.37　7.69
1MO　8.53　8.23　7.62
3MO　9.11　8.61　7.74
6MO　9.41　8.83　7.87
9MO　9.67　9.10　8.00
1YR　9.82　9.30　8.11
東京時間10:14現在　参考値

　ドル円の一週間ものは９．７５％付近まで上昇。ドル円のスポットは今月の米雇用統計後の水準で上下動を続けているものの、ボラティリティがやや高まりつつある。

MINKABU PRESS