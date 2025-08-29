『Mステ』に初登場含む7組が登場！Perfumeは大ヒット曲を14年ぶりに披露

本日8月22日（金）放送の『ミュージックステーション』には、7組のアーティストが出演。

結成25周年でデビュー20周年のPerfumeは、話題のドラマ主題歌『巡ループ』と、2011年の大ヒット曲『レーザービーム』を14年ぶりにパフォーマンスする。

【写真】Perfume、LiSA、Travis Japan…本日出演のアーティスト全7組

『レーザービーム』について、「当時、ダサとcoolのいい塩梅を探るのに尽力したのを覚えてます（笑）！ 少女時代がかっこいい、と言ってくれたからオールオッケーと思ってました」とあ〜ちゃん。

のっちも「2011年、Mステでも歌わせていただきました。黒の衣装が大人っぽくて気に入っていた記憶があります」と当時を懐かしく振り返った。

また、振り付けについてもあ〜ちゃんは「“ストレイト〜♪”の“ッス”の部分で、信じられないほど仰け反るダンスです！ 2011年からずっと歌っていますが、今は当時より仰け反りの角度が甘くなっていってる気がします。自分に厳しく、今日の仰け反りの角度が、私たちの気合いだと受け取ってください」と意気込みを。

かしゆかからも「タイトルと野球（イチロー）のレーザービームをかけた、ボールを投げるような振り付けにご注目ください」とコメントが寄せられた。

◆LiSAは劇場版『鬼滅の刃』の主題歌披露！

LiSAは『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の主題歌『残酷な夜に輝け』を披露する。

これまでも『鬼滅の刃』シリーズの音楽を手がけてきた梶浦由記が書き下ろした同曲。LiSAは「A・Bメロのダークな印象、サビでは開けていく、さまざまな顔を持つ楽曲」と語り、「さまざまな想いを背負い前へ進む皆さんを送り出すような気持ちで歌います」と意気込みを明かした。

ほかにも、THE YELLOW MONKEYがTVアニメ主題歌『CAT CITY』をテレビ初披露。Travis Japanは松倉海斗主演ドラマ主題歌の『Tokyo Crazy Night』を披露する。

FRUITS ZIPPER・松本かれんとCUTIE STREET・桜庭遥花の新ユニット・PiKiが初登場。新曲を初披露する。

そして、BABYMETALはPoppyのコラボソング『from me to u（feat. Poppy）』で約1年ぶりにMステ登場。真心ブラザーズが6年ぶりにMステで披露する1995年リリースの夏の名曲『サマーヌード』にも注目だ。

◆出演アーティスト（※五十音順）

THE YELLOW MONKEY：『CAT CITY』

Travis Japan：『Tokyo Crazy Night』

Perfume：『巡ループ』『レーザービーム』

PiKi

BABYMETAL：『from me to u（feat. Poppy）』

真心ブラザーズ：『サマーヌード』

LiSA：『残酷な夜に輝け』