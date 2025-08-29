赤ちゃんが生まれて父親になったのに、なぜか赤ちゃん返りしてしまう男性もいるようです……。今回は、そんな旦那さんを改心させた人のエピソードをご紹介します。

子どものこと優先しすぎ

「子どもが生まれたばかりで必死に育児していた頃、夫は育休をとっていたのに積極的に育児しようとせず、挙句の果てに『子どものこと優先しすぎ』『俺のことはどうでもいいんだ』なんて拗ねてきました……。父親の立場で赤ちゃん返りって、本当に勘弁してほしい……。

ある日、義実家に行く機会があったので、義母に相談することにしました。『夫くんが『赤ちゃんのことより俺を優先してほしい』って拗ねてて』『赤ちゃん返りしてるみたいなのでお義母さん、夫くんにミルクあげてゲップさせてオムツ変えてヨシヨシしてあげてください』って言ったら、義母はゴミを見るような目で夫を見て『バカじゃないの？ 気持ち悪い』と言っていました（笑）。

それ以来、夫は自分がヤバいことを言っていたと自覚したのか、赤ちゃん返りはしなくなりました。以前より育児もやってくれているけど、まだ足りないかな……。ちゃんと父親の自覚が持てるまで、義母にチクチク叱ってもらうつもりです」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 父親の自覚があったら、赤ちゃん返りなんてしませんよね……。何でも一人でできる成人男性より、赤ちゃんを優先するのは当然のことですよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。