ちょっと上質なご褒美体験。スタバの新しいカフェベーカリーが新宿に誕生！通常店舗との違いや注目メニューは？
2025年9月1日（月）、スターバックスの新しいカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の第1号店が、東京・新宿マルイ本館2階にオープン。
“日常の少し上質な大人のご褒美”を体験コンセプトにした新しいスタイルの店舗で、多彩なビバレッジやイタリアのクロワッサン「コルネッティ」を楽しめるんです。
「スターバックス リザーブ カフェ」には、通常店舗とは異なるこだわりポイントがたくさん！ひと足先に店舗に足を運んだisutaエディターが、お店を詳しくレポしていきます。
「スターバックス リザーブ カフェ」が新宿にOPEN！他店舗との違いは？
エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリー プリンチのコルネッティを楽しむ、新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」。
通常のスターバックス店舗や「スターバックス ティー ＆ カフェ」とは異なる、こだわりポイントがたくさん詰まっているんです。
店舗のデザインコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。スターバックスの原点であるミラノのバール文化と、日本の喫茶店文化を融合させ、モダンでありながら居心地の良い空間を作り上げたといいます。
お店の外観や壁に用いられているのは、日本の家で使われてきた“土壁”を思わせる質感の素材。
ロゴ横の小さな窓をのぞいてみると…
中には美味しそうなフードがたくさん並んでいます！
入ってすぐのところには、ゆったりとくつろげるブルーのソファが。壁には、スターバックス リザーブのコーヒーを注文した際にもらえる“コーヒーカード”がびっしりと飾られています。
「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」は、通常のスターバックス店舗と比べてクールでモダンな雰囲気。
実は店舗内のカラーリングは、「ディカフェ コスタリカ ハシエンダ アルサシア」のコーヒーカードに採用された色で構成しているといいます。
ぜひお店のデザインに用いられている、色味にも注目してみてくださいね。
店舗奥のミラーには、アメリカ・シアトルのスターバックス1号店のサイレンロゴが施されていますよ。スターバックスファンは、ぜひともチェックしておきたいところです！
サクサクの「コルネッティ」をコーヒーにディップしちゃおう
「スターバックス リザーブ カフェ」には、プリンチの定番商品であるイタリアのクロワッサン「コルネッティ」と一緒に楽しむ、4つのコーヒーカテゴリーがラインナップ。
プリンチのコルネッティは、本場ミラノの製法を受け継ぎ、表面はザクザク、中はフワッとしたエアリーな食感を楽しめるのが特徴です。
店舗には、常時5〜6種類フレーバーのコルネッティを展開予定とのこと。
プレーンの「コルネッティ」（店内価格：税込380円）から、コルネッティとティラミスが融合した「コルネッティ ティラミス」（店内価格：790円）、塩気のある「コルネッティ ハムチーズ」（店内価格：680円）まで多彩なメニューが並びます。
ショーケースに並んだコルネッティは全て美味しそうで、どれにしようか迷ってしまうかも…。
なお、フードは自分でトレーにのせてセルフピックするスタイル。
パン屋さんのようなスタイルで、商品選びを楽しめますよ（チルドケース、サンドイッチはパートナーがサーブします）。
そのまま食べるのはもちろん、ここではコーヒーと一緒に味わう楽しみ方を提案。
ふわふわのラテにコルネッティをディップすると、コルネッティの食感、バターとコーヒーの香りが相性抜群なんです！
ミラノの人が楽しんでいるというスタイルを、ぜひ試してみてくださいね。
コルネッティと併せて味わいたいビバレッジがずらり
スターバックス リザーブ カフェで提供されるビバレッジは、大きく分けて4カテゴリー。
スターバックス リザーブの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむ『ブリュードコーヒー』、心を彩る華やかな『クリエイション ラテ』、気持ちやわらぐやさしさの『トリート コーヒー』、コーヒーをデザートのように楽しむ『ドルチェ コーヒー』といった、豊富なラインナップがそろっていますよ。
すべてのビバレッジに、スターバックス リザーブ ロースタリー東京で焙煎した、華やかで繊細なフレーバーをもつリザーブのコーヒー豆を使用。
「クラシック ダブル トール ラテ（Hot/Iced）」（店内利用：税込750円）は、スターバックス リザーブのエスプレッソにクラシックシロップを加え、ほのかな甘みと深いコクが感じられる1杯です。
ホットの場合は、かわいいラテアートも楽しめます。
「ストロベリー ラベンダー ラテ」（店内利用：税込770円）は、スターバックス リザーブのエスプレッソにラベンダーフレーバーシロップを合わせたもの。
トップにはフリーズドライストロベリーがのせられており、見た目もかわいいビバレッジです。
まだまだ暑い今の時期は、「スターバックス リザーブ エスプレッソ アフォガート フラペチーノ」（店内利用：880円）がぴったり。
バニラアイスクリームをのせたミルクベースのフラペチーノに、スターバックス リザーブのエスプレッソを注いでいます。
アイスとミルクのコク、そしてほろ苦さのバランスが絶妙で、ごくごくと飲み進められちゃいますよ。
「スターバックス リザーブ カフェ」でしか味わえないビバレッジは7種類もあるというから、何度も通いたくなりますね。
店内には、アレンジを楽しめる“コーヒーディスカバリーカウンター”を設置。
「カカオニブ」「黒糖」「ピンクペッパー」「ミントパウダー」「シナモン」「アガベシロップ」の6種類が用意されており、自分なりのカスタマイズが楽しめるんです！
食感や香りをアレンジして、自分好みの1杯に仕上げてみてくださいね。
「スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店」は、9月1日（月）にオープン。美味しいコルネッティと絶品ラテを、ぜひ一緒に味わってみてはいかがでしょう。
スターバックス リザーブ カフェ 新宿マルイ本館2階店
住所：東京都 新宿区 新宿3-30-13 新宿マルイ本館
営業時間：7:00〜22:30
公式サイト：https://www.starbucks.co.jp/
