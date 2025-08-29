ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤¢¤Ã¤¿·ãÊÑ¡Ö0/15¡×¢ª¡Ö6/11¡×¡¡749Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤ÎÎ¢¤Ç¡ÄÊÆµ¼ÔÃíÌÜ¡Ö¤Þ¤ÀÀ©µå¤Ï¡Ä¡×
¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç749Æü¤Ö¤êÇòÀ±
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢5²ó1¼ºÅÀ¤Ç9Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¡£º£µ¨11»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç749Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10»î¹ç¤È¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥ºÀï¤ÎÂçÃ«¤Ï½é²ó¤Ë2»°¿¶¤òÃ¥¤¦¤È¡¢2²ó¤Ë¤Ï1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢Â³»°¿¶¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£3²ó1»à¡¢¥Þ¥ë¥Æ¤ËÍá¤Ó¤¿¥½¥í¤¬Í£°ì¤Î¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï°ÊÍè¡¢749Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨11»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10»î¹ç¤È·ãÊÑ¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡MLB¤Î¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥é¡¼»á¤ÏÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò²ò¶Ø¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢ºÇ½é¤Î10ÅÙ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡§±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÏÌµ¤·¡Ê15µå¤ÏÁ´¤Æº¸ÂÇ¼Ô¡Ë¡×
¡ÖºòÆü¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¡§11µåÃæ6µå¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÏÂÐ±¦ÂÇ¼Ô¡×
¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç9ÈÖ¡¦¥Þ¥¯¥ì¡¼¥ó¤«¤é¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¦¥·¡¼¥ó¤ÎÆ°²è¤âÅºÉÕ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤À¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÇºÇ¹â¤ÎÅêµå¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë