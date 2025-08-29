◇プロ野球セ・リーグ 広島8-3巨人(28日、マツダスタジアム)

巨人に3連勝しチームの4連勝に貢献した先発の郄太一投手と4安打の中村奨成選手が試合後、喜びを語りました。

郄投手は6回3失点の内容で勝利投手となり、今季負けなしの3連勝を飾りました。この日の投球について「丁寧に低めをついて投げていく意識をしていました」とコメント。

打線は2回までに5点を奪うなど郄投手を援護。「打線の方があれだけ得点してくれたのでもう少し行きたかった気持ちはありましたが、最低限投げられたのかなと思います」と振り返りました。

郄投手は8月に今季初登板してから3勝するなどチームの中心として活躍。ここまでの活躍に「やっぱり1軍に上がって環境が変わっても、隣にいる優しい先輩方が声をかけてくださってくれているので堂々とできています」とこの日同じくヒーローとなった中村選手の笑顔を誘いました。

中村選手はこの日4安打1本塁打3打点の活躍でしたが、「後輩の郄君が投げるということだったので、打たなかったら何言われるか分からないのでしっかり頑張りました」と語りました。

プロ8年目の中村選手は入団時、背番号22をつけていましたが、2023年に96番に変更。その年に入団した高校の2学年後輩の郄投手が22番をつけることになりました。中村選手は「(今日の郄投手は)堂々と投げていましたし、なんとか勝ちをつけられるように頑張りました。今後はまずクライマックスシリーズに行けるように新旧22番コンビで頑張ります。応援よろしくお願いします」とシーズン終盤に向けて意気込みました。