°ËÅì½ãÌé¤¬¡Ö´¿´î¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡×¡¡3Ç¯¤Ö¤êÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¡Ä¸½ÃÏ³åºÓ¡Ö´ÑµÒ¤Ï¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¡×
¥Ø¥ó¥¯°ËÅì½ãÌé¤¬Éüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿
¡¡º£²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥Ø¥ó¥¯¤ØÉüµ¢¤·¤¿FW°ËÅì½ãÌé¤¬UEFA¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÉüµ¢¸å½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¤½¤Î³èÌö¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ø¥ó¥¯¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö8·î28Æü¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥Õ¡¦¥Ý¥º¥Ê¥ó¤ÈÂÐÀï¡£ELËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¤¿¤³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¡¢¥Ø¥ó¥¯¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤ÎÂè1Àï¤ò5-1¤ÈÂÐ¾Ý¡£Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÂè2Àï¤Ø¤ÈÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿Á°È¾31Ê¬¡¢°ËÅì¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¤¦¤Þ¤¯¿ÈÂÎ¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â¤Î¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£²Æ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹1Éô¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤«¤é3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¸å¡¢½é¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï1-2¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢6-3¤ÇËÜÀï½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£°ËÅì¤Ï¸åÈ¾22Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡¢°ËÅì¤Î³èÌö¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖHLN¡×¤Ï¡Ö´ÑµÒ¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¢¥¤¥È¥¦¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï1Ê¬´Ö¡¢¥¤¥È¥¦¡ª¥¤¥È¥¦¡ª¥¤¥È¥¦¡ª¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¡×¤È¤½¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖHBVL¡×¤â¡Ö¥¤¥È¥¦¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡×¤È¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë