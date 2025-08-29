ヤン・マテウスがカタール1部カタールSCへ完全移籍

横浜F・マリノスは8月28日、FWヤン・マテウスがカタール1部のカタールSCへ完全移籍することを正式発表した。

ファンからは「もう寂しい」「またいつか」と反響を呼んでいる。

現在26歳のマテウスは母国ブラジルのクラブを経て、2022年の夏にポルトガル2部モレイレンセから横浜FMに加入し、すぐさま右サイドを切り裂くレフティーとして主力の座を掴み取った。今季は低迷するチームのなかでリーグ戦24試合5ゴール3アシストをマーク。J1通算96試合に出場し17ゴールを記録したほか、AFCチャンピオンズリーグ（ACL／ACLE含む）では24試合に出場して8得点とアジアの舞台でも存在感を発揮した。

22日にはクラブが海外移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったと発表されていたなかで、28日にカタールSCへの完全移籍が発表された。

ファンからは「貢献に大大大感謝」「数え切れない沢山の歓喜と感動を本当にありがとう」「またいつかどこかで」「非常に悲しい」「日本で見れたこと本当に幸せでした」「ついに来てしまった」「何度魅せられたか」「そうそう見られないレベルの選手」「いつでも帰って来ていいんだよ！」と、さまざまなコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）