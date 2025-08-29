２９日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が上昇（金利は低下）した流れを引き継ぎ、買いが先行したものの、持ち高調整目的の売りが上値を圧迫。下げに沈む場面があった。



米国では７年債入札の結果を受けて需給懸念が後退し、相場の支援材料となった。日本の総務省が２９日に発表した８月の東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．５％上昇となった。市場予想と同水準となり、円債相場の反応は限られた。



先物９月限は前営業日比４銭高の１３７円４７銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は横ばいの１．６１５％で推移している。



