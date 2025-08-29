作家の岸田奈美氏（34）が29日、自身のX（旧ツイッター）を更新。木曜コメンテーターとして出演したABCテレビ「news おかえり」（月〜金後3・40）を28日の放送をもって卒業したことを報告した。

岸田氏は「ご報告」と題し、「2022年4月の番組スタートから出演していた『#newsおかえり』を、坂下千里子さん、森田まりこちゃん・清水啓之くん夫婦、尾木ママ、村尾信尚先生と卒業してまいました！最終学歴おかえり！」と卒業を報告。“尾木ママ”こと教育評論家の尾木直樹氏やタレントの坂下千里子をはじめとした、出演メンバーとの集合ショットを投稿した。

また、共演したメンバーについても「家族のようであり、本物の家族もお世話になりました！」と感謝。「エビシーLOVE」と同局のキャラクター・エビシーと笑顔でハグする写真も公開し、「ありがとうございました！」と結んだ。

岸田氏は2020年にエッセー「家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった」を発売し、瞬く間にSNSで話題に。24年には女優・河合優実主演でドラマ化された。