鎌田大地はUECL予選に出場

イングランド1部クリスタル・パレスは現地時間8月28日にUEFAカンファレンスリーグ（UECL）プレーオフの第2戦に臨み、ノルウェーのフレドリクスタと0-0で引き分けた。

2試合合計スコア1-0で本戦出場を決めたなか、負傷から復帰して先発したMF鎌田大地のパフォーマンスについて海外メディアでは「インパクトは小さかった」など低評価だった。

鎌田は10日に行われたリバプールとのコミュニティー・シールドで負傷交代。そこからプレミアリーグの開幕2試合とUECLプレーオフ第1戦を連続で欠場。28日に発表された9月の日本代表への招集は見送られたなか、UECLの本戦出場が懸かるこの大一番で4試合ぶりに復帰した。鎌田は移籍したエベレチ・エゼ（アーセナル）の定位置だった3-4-2-1の左シャドーのポジションで起用された。

試合は90分間の間にスコアが動かず、0-0の引き分けにおわった。それでもホームでの第1戦を1-0で勝利していたクリスタル・パレスが2戦合計スコアで上回り、本戦出場権を獲得。鎌田は後半アディショナルタイムに途中交代となった。

英メディア「フットボール・インサイダー」では鎌田は「5点」の評価。「イーグルス（クリスタル・パレス）にとって、ほとんど脅威を与えられなかった」と攻撃面での貢献度の低さが課題となった。スポーツニュースサイト「VAVEL」でもチームワーストタイとなる「5点」。「いくつかのいいタッチとチームメイトとのパス交換はあったが、インパクトは小さかった」と評された。負傷明けの試合ということもあり、期待された活躍を見せることができなかったようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）