ＭＴＧが続伸、「ＲｅＦａ」からブランド初のリカバリーウェア発売へ ＭＴＧが続伸、「ＲｅＦａ」からブランド初のリカバリーウェア発売へ

ＭＴＧ<7806.T>が続伸している。この日、美容ブランド「ＲｅＦａ（リファ）」から、ブランド初のリカバリーウェア「ＲｅＦａ ＶＩＴＡＬＷＥＡＲ（リファ バイタルウェア）」を１１月に発売すると発表しており、好材料視されている。



すべてのプロダクトに五島の椿オイルを含侵させた「血行促進繊維 ＶＩＴＡＬＴＥＣＨ（バイタルテック）」生地を使用し、一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」として、「血行促進」「疲労回復」「肩のコリ改善」「腰のコリ改善」「筋肉のハリ・コリ緩和」「筋肉の疲労軽減」の６つの効果が期待できる。１１月１５日にグランドオープンするＲｅＦａブランド史上最大の旗艦店となる「ＲｅＦａ ＧＩＮＺＡ」で販売を開始し、２１日からは公式オンラインショップでも販売を開始する。



出所：MINKABU PRESS