¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤¬»Ë¾å£²£±¿ÍÌÜ¤Î£±»î¹ç£´ËÜÎÝÂÇ¡ª¡¡£´£¹¹æ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë£´ËÜº¹
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ï£²£¸Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£¹Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö£²ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤Ë£´£¶¹æ¡¢£´²ó¤Ë£´£·¹æ¡¢£µ²ó¤Ë£´£¸¹æ¡¢£·²ó¤Ë£´£¹¹æ¤È¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å£²£±¿ÍÌÜ¤Î£±»î¹ç£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó°ì»àÌµÁö¼Ô¤Ç±¦ÏÓ¥¯¥ï¥ó¥È¥ê¥ë¤Î¿¿¤óÃæ¤Î¥«¡¼¥Ö¤òÂª¤¨¡¢±¦Íã£²³¬ÀÊ¤ØÈôµ÷Î¥£´£µ£°¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó£±£³£·¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÆÃÂç¤Î£´£¶¹æ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò£±ËÜ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¡£
¡¡£²ËÜÌÜ¤Î£´£·¹æ¤Ï£¸¡½£³¤Î£´²ó°ì»àÆóÎÝ¤Çº¸ÏÓ¥³¥Ã¥¯¥¹¤Î¿¿¤óÃæ¹â¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò¹â¡¹¤È±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ë±¿¤ó¤À¡££²£³Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¼«¸ÊµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë£´£¸¹æ¤Ï£±£²¡½£³¤Î£µ²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥³¥Ã¥¯¥¹¤Î³°³Ñ¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò³°¤µ¤ì¤ë¤â±¦¼ê°ìËÜ¤Çº¸ÍãÀÊ¤Ë±¿¤ó¤À¡££±»î¹ç£³ËÜÎÝÂÇ¤Ï¼«¿È£³ÅÙÌÜ¤À¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¥·¥ç¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¡££±£´¡½£µ¤Î£·²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç±¦ÏÓ¥¹¥¨¥í¤Î¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡£ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö³Î¿®¤¹¤ëÅö¤¿¤ê¤Ï±¦Íã£²³¬ÀÊ¼êÁ°¤Î¹¹ð¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£´£¹¹æ¤È¤·¡¢¼«¿È½é¤Î£µ£°¹æ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡££±»î¹ç£´ËÜÎÝÂÇ¤Ï¼«¿È½é¤Ç¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å£²£±¿ÍÌÜ¤À¡£¤³¤ì¤ÇÂçÃ«¤Ë£´ËÜº¹¡¢ÂÇÅÀ¤â¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤Î£±£±£¹¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡µÏ¿¹¹¿·¤¬¤«¤«¤Ã¤¿£±£¹¡½£´¤Î£¸²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÏÌî¼ê¤Î¥Ö¥ë¥Ï¥ó¤ÈÂÐÀï¡£ÂçÃ«¤¬»Ë¾å½é¤Î¡Ö£µ£°¡½£µ£°¡×¤òÃ£À®¤·¤¿£¹·î£±£¹Æü¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Î£µÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¡¢£²³¬ÀÊ¤Ë£µ£±¹æ¤ò±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¥ß¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡£Àõ¤¤º¸Èô¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡£´£µ¹æ¤òÂÇ¤Ã¤¿°Ê¹ß¡¢£¶»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶Ã°Û¤Î£±»î¹ç£´È¯¡££²£²Ç¯°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£