◎２９日前場の主要ヘッドライン
・フジＨＤが６日ぶり反発、前社長らに損害賠償請求訴訟を提起
・電通総研が大幅反発、電通グループが海外事業の売却検討と報じられ調達資金の使途を巡り思惑
・テラドローンは続伸、ヤンマー系と販売パートナー契約
・クオリプスが急反発、ＦＤＡが改良版ｉＰＳ細胞由来心筋シートの開発計画に概ね合意
・ＷＳＣＯＰＥは反発、ポスコ系とイオン交換膜の長期供給契約
・ソフトバンクＧは利食いこなし底堅い、米ハイテク株高と傘下のアーム戻り歩調鮮明で追い風
・新都ＨＤがカイ気配スタート、データセンター設計・施工関連企業とＡＩデータセンター事業で戦略的提携
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・電通総研が大幅反発、電通グループが海外事業の売却検討と報じられ調達資金の使途を巡り思惑
・テラドローンは続伸、ヤンマー系と販売パートナー契約
・クオリプスが急反発、ＦＤＡが改良版ｉＰＳ細胞由来心筋シートの開発計画に概ね合意
・ＷＳＣＯＰＥは反発、ポスコ系とイオン交換膜の長期供給契約
・ソフトバンクＧは利食いこなし底堅い、米ハイテク株高と傘下のアーム戻り歩調鮮明で追い風
・新都ＨＤがカイ気配スタート、データセンター設計・施工関連企業とＡＩデータセンター事業で戦略的提携
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS