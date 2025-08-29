・フジＨＤが６日ぶり反発、前社長らに損害賠償請求訴訟を提起

・電通総研が大幅反発、電通グループが海外事業の売却検討と報じられ調達資金の使途を巡り思惑

・テラドローンは続伸、ヤンマー系と販売パートナー契約

・クオリプスが急反発、ＦＤＡが改良版ｉＰＳ細胞由来心筋シートの開発計画に概ね合意

・ＷＳＣＯＰＥは反発、ポスコ系とイオン交換膜の長期供給契約

・ソフトバンクＧは利食いこなし底堅い、米ハイテク株高と傘下のアーム戻り歩調鮮明で追い風

・新都ＨＤがカイ気配スタート、データセンター設計・施工関連企業とＡＩデータセンター事業で戦略的提携



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS