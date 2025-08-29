インフォメティス<281A.T>＝切り返し急。電力管理スマートフォンアプリ「ｅｎｅｎｏｗａ（エネノワ）」や「ｉｅｎｏｗａ（イエノワ）」、「ｈｉｔｏｎｏｗａ（ヒトノワ）」など電力消費量などのデータをＡＩで分析し可視化するサービスを展開する。電力消費者向けにとどまらず、スマートメーター開発やデータ分析案件など電力事業者向け支援ビジネスも行い業容を広げている。業績面では増収効果の発現で利益も回収期に入っており、２５年１２月期は営業利益が１億～２億８２００万円のゾーンを予想。計画上限であれば前期比３．６倍、下限でも２８％増益となる。また、株式需給面では貸株市場を経由した空売りが高水準で株価も上下に荒い値動きを示す傾向が強いが、２５日移動平均線を下回る場面では押し目買いや買い戻しが活発化する傾向がある。



クオリプス<4894.T>＝５日ぶり急反発。同社は２８日の取引終了後、米国での展開に向け進めている改良版ｉＰＳ細胞由来心筋細胞心筋シートの開発計画に関する方針が、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）から治験許可申請前相談会議で概ね合意を得ることができたと発表しており、好材料となっている。今後はＦＤＡの助言を踏まえ計画を微修正し、米国での治験許可申請に向けた準備を進める。今期の連結業績に与える影響はないとした。クオリプスはｉＰＳ細胞由来心筋細胞シートの開発などを手掛けている。同シートはヒトｉＰＳ細胞から作製した心筋細胞を主成分とする。シート状に加工した心筋細胞を心臓に移植することで、心機能の改善や心不全状態からの回復などが期待できる。



ダブル・スコープ<6619.T>＝商い伴い３日ぶり反発。２８日取引終了後、子会社が韓国の鉄鋼大手ポスコホールディングス傘下のポスコアルゼンチンとの間で、ＢＰＥＤ Ｓｕｂｓｔａｃｋ（イオン交換膜スタックモジュール）の供給に関して長期供給契約を締結したと発表。これが材料視されている。２０２５～２７年の３年間の契約で、総額は約３８００万ドル(約５６億円相当)。今期の業績には織り込み済み。今後、工事進行基準で業績に反映されることになるという。



