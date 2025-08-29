クリスピー・クリーム・ドーナツの“お月見ドーナツ” もちっと求肥とまろやかマロンを楽しむ
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店限定メニューの新商品として『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 お月見 マロン＆クリーム』（税込410円／イートイン税込418円）を、9月3日より期間限定で販売する。
日本のフラッグシップショップである「クリスピー・クリーム・ドーナツ 東京国際フォーラム店」は、同店でしか味わうことのできない、KKDJの新しいおいしさや楽しさを発信している。
新商品『クリスピー・クリーム・プレミアム 東京 お月見 マロン＆クリーム』は、まあるいドーナツを夜空に浮かぶ満月に見立てて表現した、秋の夜にぴったりの“お月見ドーナツ”。
“夜空”をイメージしたビターチョコをかけたドーナツの真ん中にふわっと軽いホイップクリームをのせ、そのうえにまんまるの満月をイメージした黄色の栗あんを絞り、夜空にゆらゆらと浮かぶ満月を表現。栗あんの上にはもちっとやわらかな求肥と栗の甘露煮をトッピングし、秋らしい味わいを添えた。さらに仕上げに“星のきらめき”をイメージした金箔をふりかけ「クリスピー・クリーム・プレミアム 東京」シリーズらしい高級感をプラスした。
