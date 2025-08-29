イ・ジョンソク、来日ファンミに向けた“日本語”動画メッセージ公開
韓国の俳優イ・ジョンソクが9月、東京と大阪に来日し、ファンミーティング『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』を開催する。それにともない29日、ファンに向けた動画メッセージが届いた。
【動画】キュートなポーズも！日本語を交えてメッセージを寄せたイ・ジョンソク
同イベントは、イ・ジョンソク本人の誕生日当日に開催されるソウル公演を皮切りに、アジア7都市で開催される。日本は、9月28日に東京・NHKホール。9月30日に大阪・グランキューブ大阪にて開催される。
公開された動画では、彼ならではの優しい笑顔でイベントに向けた期待を語っているほか、日本語でもあいさつした。
チケットはきょう29日午後5時より先行申し込みが可能。チケットに関する詳細はイベント特設サイトにて随時更新される。
■公演概要
『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』
[東京公演]
日時：9月28日（日）午後5時開場／午後6時開演
会場：NHKホール
[大阪公演]
日時：9月30日（火）午後5時開場／午後6時開演
会場：グランキューブ大阪
