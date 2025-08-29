２８日に放送されたフジテレビ系ドラマ「愛の、がっこう。」では、カヲル（ラウール）の父について大きなヒントが発覚。ネットではある人物を予想する声が多数あがった。

この日の「愛の、がっこう。」では、ＴＨＥ ＪＯＫＥＲで明菜社長（吉瀬美智子）が事件を起こしたことで大きなニュースに。それを知った愛実（木村文乃）は店の前までやってくるも、取材にきた百々子（田中みな実）に見つかり、帰るように促される。だがショックから愛実は発熱しその場に倒れ込み、偶然やってきたカヲルが百々子の自宅に愛実を運ぶ。

再び仕事にでかけた百々子に代わって愛実の看病をするカヲル。愛実は一人暮らしをすることをカヲルに告げ「３５歳。やり遂げるつもりです」と宣言。するとカヲルが「やるじゃん３５歳。２３歳、応援するよ」とからかう。

その後、カヲルは店に行くと、社長の松浦（沢村一樹）から自分の過去について聞かされる。松浦は「私には前科があるんだ」と切り出し、「女ができてホストを辞めようとしたが許してもらえず、オーナーとケンカになって、挙げ句、止めに入ったスタッフを殺してしまった」と打ち明ける。

松浦は「もう２３年も前の話だが、忘れたことはない」と言い、「なんでもやる！」と慕うカヲルの頭を両手でモシャモシャと触り「じゃあ、ここをきれいにしてくれ」と笑って店を出て行く。松浦の手の感触に、カヲルは何かを思い出したかのような表情を浮かべ…。

カヲルの年齢は２３歳。松浦の事件が２３年前。しかも松浦は、カヲルの母・奈央（りょう）が店まできてカヲルに金をせびろうとしたときに、奈央を見て身を隠すような行動を取っており、知り合いであることを匂わせていた。

年齢と、松浦の手の感触でネットは「社長はやっぱりカヲルの父なのかしら」「オーナーがカヲルの髪の毛を両手でくしゃくしゃしてたの、まんまお父さんじゃん…これは父の触り方だわ」「安直に考えるけど親子なのでは？」などの声が。

また一方で「社長が２３年前に巻き込んでしまったスタッフの子とか？」「父親は２３年前に松浦社長が告白した亡くなった人？だからずっと見守ってたの？」という説も上がっていた。