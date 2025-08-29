Snow Manの阿部亮平が自身のInstagramのストーリーズを更新。金曜レギュラーパーソナリティーを務める『ZIP!』（日本テレビ系）のオフショットを公開した。

■薬指だけ曲げた“カリスマックスポーズ”をきめる阿部亮平

Snow Manは8月28日、韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』に初出演。パラパラダンスで話題の新曲「カリスマックス」を披露した。

「ただいまっ！！」というコメントとともに阿部が公開したのは、前髪をセンター分けにして、グランチェックスーツを着た阿部のオフショット。

肩幅に足を開き、腰に手を当て、もう一方の手で薬指だけ曲げた“カリスマックスポーズ”をして微笑んでいる。

ファンからは「おかえり」「お疲れさま」「足なげーーー」「美人さんすぎる」「かわいいで溢れてる」といった声が寄せられている。

■佐久間大介「阿部ちゃん朝から頑張ってるわ～ (^^) 」

また佐久間大介は同番組をリアルタイムで視聴していたようで、自身のXで「阿部ちゃん朝から頑張ってるわ～ (^^) 」とコメント。

さらに「阿部ちゃーーん！！ がんばるなーーー！！！ 昨日まで韓国で歌番組やって、もう #ZIP に出てる君は起きてるだけでもう偉い！！！ だから頑張りすぎるなーーー！！！！ 健康でいてくれーーー！！！！！ でもがんばれーーーー！！！」と体調を気遣いつつエールをおくった。

■志尊淳＆東京スカパラダイスオーケストラらとのオフショットも

なお、番組公式SNSでは、ゲスト出演した志尊淳、東京スカパラダイスオーケストラらとのオフショットが公開。阿部は中央で膝立ちし、笑顔で“ZIPポーズ”をしている。

■阿部亮平 黒スーツの「カリスマックス」アーティスト写真

Snow Man

