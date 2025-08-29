ETF売買動向＝29日前引け、野村ＳＰＨ無、ＧＸ価格日株が新高値 ETF売買動向＝29日前引け、野村ＳＰＨ無、ＧＸ価格日株が新高値

29日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比22.3％減の928億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同23.2％減の773億円だった。



個別ではグローバルＸ プライシングパワー・リーダーズ <328A> 、上場インデックスファンド米国株式 <2521> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ東証ＲＥＩＴ <2066> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <2633> など13銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> が5.59％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が3.09％高と大幅な上昇。



日経平均株価が185円安の大幅下落となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金507億5300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均577億8300万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が61億4400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が50億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が44億7100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が35億4600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が30億3300万円の売買代金となった。



