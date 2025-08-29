¡ÚMLB¡Û¥·¥å¥ïー¥Ðー¡¢7»î¹ç²÷²»¤Ê¤·¤«¤é¡È4ËÜÎÝÂÇ9ÂÇÅÀ¡É¤ÎÂçÇúÈ¯¡¡¡ÈµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿ÂÇÅÀ¡É¤È¤Ê¤ëº£µ¨49¹æ¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë4ËÜº¹
¥Õ¥£¥êー¥º¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤Ï28Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö29Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¤Î¥Ö¥ìー¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö2ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Çº£µ¨46¹æ2¥é¥ó¡¢4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç47¹æ2¥é¥ó¡¢5²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç48¹æ3¥é¥ó¡¢7²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç49¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢1»î¹ç¤Ç6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ9ÂÇÅÀ¤ÈÂçÇúÈ¯¡£
ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤Ç¤Ï2°Ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤Ë4ËÜº¹¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥Áー¥à¤Ï19－4¤ÇÂç¾¡¤·¤¿¡£
¢£7»î¹ç¥Îー¥¢ー¥Á¤«¤é¤Î¸Ç¤áÂÇ¤Á
20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Êー¥ºÀï°ÊÍè¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤ËËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï0ー3¤Ç·Þ¤¨¤¿½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢Áê¼êÀèÈ¯¥¥ã¥ë¡¦¥¯¥ï¥ó¥È¥ê¥ëÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¥«ー¥Ö¤ò±¦Íã2³¬ÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ó¡¢8Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨46¹æ2¥é¥ó¤ò¥Þー¥¯¡£¥Áー¥àÂÇÀþ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¸åÂ³¤«¤é¤â2ËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·°ìµó5ÆÀÅÀ¤òµó¤²µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
3ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿4²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¸òÂå¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2ÈÖ¼ê¥ªー¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥³¥Ã¥¯¥¹Åê¼ê¤ÎÅê¤¸¤¿7µåÌÜ¥«ー¥Ö¤ò±¦ÍãÀÊ¤Î¥Ýー¥ëºÝ¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ47¹æ2¥é¥ó¤È¤¹¤ë¤È¡¢9ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤¿5²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë48¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Á¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢7²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï3ÈÖ¼ê¤Î¥ï¥ó¥Àー¡¦¥¹¥¨¥íÅê¼ê¤Î4µåÌÜ¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø¤È±¿¤Ó¤³¤Î»î¹ç4ËÜÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨49¹æ3¥é¥ó¤òµÏ¿¡£ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£Êý¥Ù¥ó¥Á¤âÂç¶½Ê³¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1»î¹ç4ËÜÎÝÂÇ¤Ï¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë¡¢22ºÐ¤Î¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«ー¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ËÂ³¤º£µ¨3ÅÙÌÜ¡£¥Õ¥£¥êー¥º¤Ç¤Ï1976Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È»á°ÊÍè49Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢MLB»Ë¾å21¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£µåÃÄºÇÂ¿ÂÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡È1»î¹ç9ÂÇÅÀ¡É¤ò¥Þー¥¯
¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢6ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ4ËÜÎÝÂÇ9ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¥Þー¥¯¡£º£¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¤ò49ËÜÎÝÂÇ¡¢119ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨ÂÇÎ¨.248¡¢OPS.956¤È¤·¤¿¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Î1»î¹ç9ÂÇÅÀ¤Ï¡¢1920Ç¯°Ê¹ß¤Î¸ø¼°µÏ¿¤Ç¥Õ¥£¥êー¥ºÁª¼êºÇÂ¿ÂÇÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¤òÁè¤¦ÂçÃ«¤ÏµÙÍÜÆü¡£8»î¹ç²÷²»¤¬¤Ê¤¯¼ó°Ì¥¿¥¤¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥·¥å¥ïー¥Ðー¤¬¡¢°ìµ¤¤Ëº¹¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂçÃ«¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡£MVPÁè¤¤¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£