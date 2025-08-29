東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、アップバンクがS高 東証グロース（前引け）＝値上がり優勢、アップバンクがS高

29日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数324、値下がり銘柄数226と、値上がりが優勢だった。



個別ではＡｐｐＢａｎｋ<6177>がストップ高。ジンジブ<142A>、オプロ<228A>、Ａｉロボティクス<247A>、ＬＡホールディングス<2986>、ＧＶＡ ＴＥＣＨ<298A>など21銘柄は年初来高値を更新。Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ<175A>、アクセルマーク<3624>、クリアル<2998>、インフォメティス<281A>、ヘリオス<4593>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ安。ＬＯＩＶＥ<352A>は年初来安値を更新。農業総合研究所<3541>、Ｈｍｃｏｍｍ<265A>、コンヴァノ<6574>、トヨコー<341A>、トリプルアイズ<5026>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

