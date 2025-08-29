　29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 50753　　　-2.0　　　 31160
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　6144　　 -41.9　　　　8677
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　5096　　 -34.0　　　 36940
４. <1579> 日経ブル２　　　　4471　　 -11.7　　　 335.5
５. <1360> 日経ベア２　　　　3546　　 -54.3　　　 212.9
６. <1321> 野村日経平均　　　3033　　　-2.5　　　 43950
７. <1540> 純金信託　　　　　1764　　 -33.2　　　 15145
８. <1306> 野村東証指数　　　1299　　 -13.0　　　3191.0
９. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1225　　 -74.1　　　　 350
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1169　　 -52.7　　　 47920
11. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 815　　　75.6　　　　2117
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　 625　　 -54.7　　　 577.1
13. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 543　　 101.9　　　 53760
14. <2644> ＧＸ半導日株　　　 474　　 -12.1　　　　1886
15. <1346> ＭＸ２２５　　　　 399　　 -22.1　　　 44010
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 373　　 -45.1　　　2078.0
17. <1542> 純銀信託　　　　　 365　　 117.3　　　 16950
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 364　　 -41.6　　　 674.4
19. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 360　　 101.1　　　　1404
20. <1328> 野村金連動　　　　 329　　　38.8　　　 12055
21. <1489> 日経高配５０　　　 323　　　41.0　　　　2519
22. <1655> ｉＳ米国株　　　　 320　　 -21.0　　　 687.2
23. <1615> 野村東証銀行　　　 315　　　48.6　　　 449.0
24. <1320> ｉＦ日経年１　　　 296　　 -81.7　　　 43810
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 282　　　20.0　　　 27445
26. <1329> ｉＳ日経　　　　　 260　　 -90.3　　　　4405
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 255　　 -41.4　　　 35060
28. <1330> 日興日経平均　　　 233　　 -52.8　　　 44000
29. <1597> ＭＸＪリート　　　 233　　 140.2　　　1998.0
30. <2244> ＧＸＵテック　　　 220　　 -15.4　　　　2690
31. <2036> 金先物Ｗブル　　　 218　　　44.4　　　101200
32. <1358> 日経２倍　　　　　 209　　 -47.5　　　 58760
33. <1693> ＷＴ銅　　　　　　 207　　 245.0　　　　5864
34. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 188　　 -14.2　　　 46140
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 184　　　82.2　　　 237.8
36. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 181　　 -58.5　　　 314.5
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 178　　 -29.4　　　　3011
38. <2243> ＧＸ半導体　　　　 172　　 364.9　　　　2040
39. <1547> 日興ＳＰ５百　　　 157　　 -48.9　　　 10405
40. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 147　　 107.0　　　3229.0
41. <1456> ｉＦ日経ベ　　　　 145　　 935.7　　　　2146
42. <2248> ｉＦＳＰ有　　　　 142　　 -31.4　　　　2421
43. <2516> 東証グロース　　　 129　　 -15.7　　　 611.3
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 125　　 -65.2　　　　 219
45. <1577> 野村高配７０　　　 124　　 552.6　　　 43450
46. <1678> 野村インド株　　　 122　　 -34.4　　　 327.6
47. <2562> 日興ダウヘ有　　　 115　　　 0.9　　　　3277
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 115　　　-5.0　　　　1089
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 107　　 -32.7　　　　1086
50. <1356> ＴＰＸベア２　　　 106　　 -67.5　　　 220.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


