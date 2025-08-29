ETF売買代金ランキング＝29日前引け
29日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 50753 -2.0 31160
２. <1357> 日経Ｄインバ 6144 -41.9 8677
３. <1458> 楽天Ｗブル 5096 -34.0 36940
４. <1579> 日経ブル２ 4471 -11.7 335.5
５. <1360> 日経ベア２ 3546 -54.3 212.9
６. <1321> 野村日経平均 3033 -2.5 43950
７. <1540> 純金信託 1764 -33.2 15145
８. <1306> 野村東証指数 1299 -13.0 3191.0
９. <1459> 楽天Ｗベア 1225 -74.1 350
10. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1169 -52.7 47920
11. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 815 75.6 2117
12. <1568> ＴＰＸブル 625 -54.7 577.1
13. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 543 101.9 53760
14. <2644> ＧＸ半導日株 474 -12.1 1886
15. <1346> ＭＸ２２５ 399 -22.1 44010
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 373 -45.1 2078.0
17. <1542> 純銀信託 365 117.3 16950
18. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 364 -41.6 674.4
19. <2841> ｉＦＥナ百有 360 101.1 1404
20. <1328> 野村金連動 329 38.8 12055
21. <1489> 日経高配５０ 323 41.0 2519
22. <1655> ｉＳ米国株 320 -21.0 687.2
23. <1615> 野村東証銀行 315 48.6 449.0
24. <1320> ｉＦ日経年１ 296 -81.7 43810
25. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 282 20.0 27445
26. <1329> ｉＳ日経 260 -90.3 4405
27. <1545> 野村ナスＨ無 255 -41.4 35060
28. <1330> 日興日経平均 233 -52.8 44000
29. <1597> ＭＸＪリート 233 140.2 1998.0
30. <2244> ＧＸＵテック 220 -15.4 2690
31. <2036> 金先物Ｗブル 218 44.4 101200
32. <1358> 日経２倍 209 -47.5 58760
33. <1693> ＷＴ銅 207 245.0 5864
34. <1326> ＳＰＤＲ 188 -14.2 46140
35. <314A> ｉＳゴールド 184 82.2 237.8
36. <1475> ｉＳＴＰＸ 181 -58.5 314.5
37. <1671> ＷＴＩ原油 178 -29.4 3011
38. <2243> ＧＸ半導体 172 364.9 2040
39. <1547> 日興ＳＰ５百 157 -48.9 10405
40. <1305> ｉＦＴＰ年１ 147 107.0 3229.0
41. <1456> ｉＦ日経ベ 145 935.7 2146
42. <2248> ｉＦＳＰ有 142 -31.4 2421
43. <2516> 東証グロース 129 -15.7 611.3
44. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 125 -65.2 219
45. <1577> 野村高配７０ 124 552.6 43450
46. <1678> 野村インド株 122 -34.4 327.6
47. <2562> 日興ダウヘ有 115 0.9 3277
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 115 -5.0 1089
49. <2865> ＧＸＮカバコ 107 -32.7 1086
50. <1356> ＴＰＸベア２ 106 -67.5 220.6
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
