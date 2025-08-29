お笑いコンビ「博多華丸・大吉」博多大吉（54）が28日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。天津・木村卓寛（49）のLINEの返信に「いい加減にしたまえ」と笑いながらツッコんだ。

「別に俺は言っていいんやけど」と切り出し、「この前、母ちゃんの葬儀があって。みんなから花もらって、連絡先知ってる人には返信でお礼言ってん。1人1人内容変えて送った」と大吉。

天津からも届いていて、大吉は天津飯大郎に「立派なお花ありがとう。YouTube全然回ってないのに、無理させてごめんね」と連絡。飯大郎からは「ご愁傷様です。YouTubeのことは言わなくていいです」と返信があった。

天津飯大郎の相方・木村にも送ろうと過去のLINEを見ると、「最後のLINEが9年前で。“LINEを交換できて〜とっても〜うれしいと思います〜あると思います！”って（大吉が）送って。その返信が“はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします”って」。木村の詩吟ネタを使ってメッセージを送ったが、木村は触れてくれなかったという。

そして9年ぶりのLINEで、再び詩吟ネタを交えて感謝を伝えた大吉。

木村からの返信は「ありがとうございます。この度はご愁傷様です」のみで、大吉は「9年前の返信と9割5分、文字一緒。木村くん、いい加減にしたまえ。恥ずかしいんだからこっちは」と笑った。