「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

小学校時代から近所に住む男性から度重なる性暴力を受け、PTSDになってしまった男性。ついに彼は積年の恨みを晴らすべき、最悪の行動に出てしまう。2006年におきた事件の顛末を、我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

「おまえの弟や妹にやらせるぞ」

2006年5月7日未明、山形県西置賜郡飯豊町でカメラ店を経営する伊藤信吉さん（当時60歳）の自宅に刃物を持った男が押し入り、伊藤さんと妻の秀子さん（同54歳）、長男の覚さん（同27歳）を襲い逃走した。3人は病院に運ばれたものの信吉さんと覚さんはすでに死亡。秀子さんも頭や腰などに大怪我を負った。ほどなく逮捕されたのは被害者一家の遠縁で、ごく近所に住む伊藤嘉信（同24歳）。犯行動機は、覚さんから小学生時代に受けた性暴力に対する復讐だった。

伊藤と覚さんは、もともと仲の良い幼馴染だった。その関係に変化が生じるのは伊藤が小学校4年のある日のこと。覚さんが伊藤を自宅の車庫に呼び出し、跪くように指示した。学年が3つ上だったこともあり、伊藤が素直に応じると、覚さんはズボンのチャックを開け性器を取り出し、これを舐めろと言う。

「小便をする汚い部分」を舐めるなんてとんでもない。伊藤は当然のように拒否したが、覚さんが「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」と脅してきたため、仕方なく口の中へ。覚さんは伊藤の頭を押さえながら腰を振り、射精した。それを外に出さずに飲み込めという命令には従わなかったものの、以降、覚さんは10回近く口淫を強要。伊藤は雪を口に頬張るなど必死に抵抗したが、覚さんは雪を吐き出させ口の中に射精、強引に飲み込ませた。

度重なる性暴力のすえ「引きこもり」に

伊藤が受けた性虐待は口淫ばかりではない。覚さんの家族が不在だったある日、伊藤は彼の家に呼ばれる。そこには覚さんの同級生もおり、2人からアダルト雑誌を読まされた。まもなく覚さんが伊藤の服を脱がせ陰部を触ってきた。が、一向に勃起しない性器に「おまえ、勃たないのかよ」とバカにし、だったら自分の足の指を舐めろと命じる。

嫌だと断ったところ、頭を叩かれ、弟たちがどうなってもいいのかと脅す覚さん。屈辱感を覚えながらも命令に従うと、次に覚さんは下半身だけ裸の状態で四つん這いの体勢を取り、自分の尻の穴を舐めろと要求してきた。「これで最後にしてやる。おまえがやれば終わる」と言われ、指示に従う伊藤。こうした性暴行は約1年間続き、伊藤が小学校5年のときに終わるが、彼はこの経験により、家に引きこもるようになる。

自分のされたことが何を意味していたのか理解できないながらも、二度と味わいたくない辱め。自分も含め人の身体を見ること自体に嫌悪感を覚え、父親と一緒に風呂に入るのも拒んだ。もちろん、両親には何も打ち明けられない。本当のことを話せば、また覚さんから暴行を受けるものと信じて疑わなかった。

伊藤が、自分の受けた行為が単なるいたずらではなく、性暴力だと明確に認識するのは中学校に入学し、クラスメイトの男子が交わす会話を聞いてからだ。改めて大きなショックを受けた彼は周囲にその事実がバレないよう、なるべく同級生たちとの接触を避けたばかりか、笑い声が聞こえると皆が自分のことを噂しているのではないかと被害妄想を抱くようになる。

その後もトラウマを克服できず、次第に胸が締め付けられる、体が異常に熱くなるなどの症状を示し始める。いわゆるPTSD（心的外傷後ストレス障害）だが、彼は壁に拳を打ちつけるなどの行動で苛立ちをぶつけた。こうした体の変調は高校生になっても改善されず、そのうち全ての原因は覚さんから受けた性暴力にあると確信。強い恨みを芽生えさせる。

あいつは何も変わっていない

高校卒業後、上京しコンピュータ関連の専門学校に進学。相変わらず体の変調は続いたことで、覚さんへの憎悪をエスカレートさせ、本気で殺害を考えるようになった。

20歳のとき、ミリタリーショップで刃渡り約45センチの模造刀を購入し、毎日磨き続けたことで刀は日本刀のような鋭さを持つ。

そんなある日、伊藤の殺意を決定づける出来事が起きた。2001年5月、覚さんが少女への強制わいせつで逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受けたことを家族から聞かされたのだ。あいつは何も変わっていない。殺意が確信に変わった。

〈《懲役は…》「襲いかかってきた被告は獣のようでした」加害者を刀で刺殺、母親をボコボコにしただけじゃない…性暴力によるPTSDを理由に「殺人者になった男」のその後（平成18年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））