µÜÀîÂçÊå¡¢¡È¥á¥¬¥Í¡É¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡Ö¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÀîÂçÊå¤¬15Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢YouTube¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼ã¼ê»þÂå¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤¬¥ì¡¼¥·¥Ã¥¯¤«¤Ê¤ó¤«¤·¤Ï¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤Î¥á¥¬¥Í¤¤¤é¤ó¤ï¡É¤Ã¤Æ¡£¸åÇÚ¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤ÇËÍ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡£¹õ±ï¤Î¤ä¤Ä¤È¡¢¶ä±ï¤Î¿§¤¬Æþ¤Ã¤¿¤ä¤Ä¤ò¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿µÜÀî¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤ë¤È¤¤Ë¡¢º£¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡£ÃÎ¤é¤ó¿Í¤ÈÌÜ¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ë¤È¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥á¥¬¥Í¤¢¤ë¤ï¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
ÉÔ´·¤ì¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢°ì¸Ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¡¢¡Ö²¶¤é¤ÏÊÑ¤Ê´¶³Ð¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¡£²¶¤¬Í·¤Ó¤Ç¤¢¤²¤¿¤ä¤Ä¤ò¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤ó¤ä!? ¤Ã¤Æ¡£º£¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤È¸À¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤È¡¢µÜÀî¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¬¥Í¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¤À¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Àé¸¶·»Äï¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬½Ð±é¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢YouTube¡Ù¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¥²¥¹¥È¤È¤Î¥È¡¼¥¯Æ°²è¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤òÇÁ¤¸«¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
