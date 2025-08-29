〈「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」服を脱がされ、下半身を舐めさせられただけじゃない…性暴力のすえ“ナゾの体調不良”に陥った男性の悲劇（平成18年の事件）〉から続く

「言うことをきかなければ、おまえの弟や妹にやらせるぞ」

小学校時代から近所に住む男性から度重なる性暴力を受け、PTSDになってしまった男性は、積年の恨みを晴らすため殺人に手を染めてしまう。「性暴力の加害者」と「その父親」を殺害した彼に科された罰とは？ 2006年の事件のその後を、我が子を無惨に殺された親、学生時代ひどいイジメに遭った者などが仕返しを果たした国内外の事件を取り上げた新刊『世界で起きた戦慄の復讐劇35』（鉄人社）から一部抜粋してお届けする。



©getty

「性暴力の加害者」と「その父親」を殺害

2002年4月、専門学校を卒業した後、実家に戻り就職。ただ、同じ会社に長く勤務すると性暴力の過去がバレると転職を繰り返す。体調は優れず、ストレス解消のため床やコンクリートを殴る日々。心配した両親が精神科病院に連れて行っても、症状が良くなることはなかった。

それから4年が経過した2006年1月、体調不良を治すには覚さんを殺害するよりないと模造刀の試し切りなどをしたうえ、具体的な殺害計画を練る。当時、覚さんは実家を出て山形市の自動車部品リサイクル販売店に勤務しており、なんでもゴールデンウィークに帰省するらしい。決行はそのときをおいてない。

同年5月6日19時ごろ、伊藤は自宅前で車を運転する覚さんを目撃する。その後、家でプラモデルを作っていたところ胸を締め付けられる痛みを覚え、翌7日午前3時20分ごろ、ビニール袋に軍手、刀を手に覚さん宅へ。玄関は施錠されておらず、そのまま屋内に侵入した。1階の寝室では覚さんの両親が寝ていた。どうやら覚さんは2階で就寝中らしい。

ゆっくり障子を閉め2階に上がろうとしたところ、後ろから「誰？」と声が聞こえた。母親が叫び声を出し後ずさるなか、今度は父親が「何だ」と自分に向かってきた。そこで、伊藤は模造刀で父親の腹部や胸を何度も刺して殺害。

ほどなく騒動に気づき2階から降りてきた覚さんを滅多刺しにして殺す。この際、犯行を止めようと間に入ってきた母親にも模造刀の柄の部分で頭部を何度も殴り大怪我を負わせ、そのまま逃走した。

母親から通報を受けた山形県警長井署の捜査員が現場に急行し、父親と覚さんの死を確認した後、犯人が伊藤であると把握。周辺を捜索したところ、7日18時半ごろ、現場から数百メートル離れた神社で手に怪我を負い座り込んでいる伊藤を発見。犯行を認めたため、その場で殺人容疑で逮捕した。

性暴力による「PTSDの有無」が争点に

山形地裁で始まった公判では、伊藤被告が覚さんから受けた性的暴行と、それにより発症したと思われるPTSDが争点となった。2007年3月30日、検察側は性的暴行は認めたもののPTSDは無かったものとしたうえで、被告人の反社会的な性格は改善不可能として死刑を求刑する。対して、弁護側は4月12日の最終弁論で両親に対する殺意は無かったことやPTSDに罹患している可能性を主張。伊藤被告は最終陳述で「裁判を通して、遺族や被害者の怒りや悲しみを知った。一生を掛けて償っていきたい」と深々と頭を下げた。

5月23日、下された判決は無期懲役。裁判長は、かつて性的暴行を受けたことなどを考慮すると更生の余地が全くないとは言えないと、PTSDの可能性も否定できないとしたうえで、「冷静な思考を保っており、計画性があったが、犯行前に体調が変化し、犯行の計画性は決して綿密なものではなかった」と述べた後、「死刑選択も十分に考えた。その意味を考え、今後の反省につなげてほしい」と伊藤被告に語りかけた。

検察・弁護側ともに判決を不服として控訴し、仙台高裁で開かれた第二審。弁護側証人として出廷した伊藤被告の母親は、犯行の背景や動機とされる「被告が幼少時に受けた性的暴行」の存在を示唆したうえで、被告人が小学4年当時、殺害された覚さんから少なくとも3回、電話で呼び出されたと証言。「最初の呼び出し後に帰宅した際、泣きながら水道水で口をゆすいでいた。その後、明るく活発だった息子が家にいるようになった」と話した。

一方、検察側の証人で大怪我を負った覚さんの母親は「髪を振り乱し、襲いかかってきた被告は獣のようでした。（被告の）幼いころを知る私には辛いですが、死をもって償ってもらう以外、方法が見つかりません」と声を震わせた。

裁判長は被告人の精神鑑定の結果から、被告人がPTSDを発症したと認定。「その影響を考えれば、明らかな逆恨みに基づく犯行とは認めがたい。動機には酌むべき余地がある」が、犯行自体は、事前に刃物を用意するなど合理的に行動していることなどから「PTSDが犯行に与えた影響は間接的かつ限定的で事件時は完全責任能力があった。刑事責任は重大」と判断し、一審判決と同じ無期懲役を宣告する（2013年1月15日）。その後、伊藤被告が上告を断念したため刑が確定した（5月10日）。

ちなみに、被害者遺族が伊藤被告と両親を相手取り損害賠償を求めた民事訴訟で、山形地裁は同被告に2億7360万円の支払いを命じる一方、両親への請求は棄却する判決を下している。

