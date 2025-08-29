「太ってるからサボったんでしょ」ーー担任の先生からの何気ない一言が原因で、小学生のときの不登校・引きこもりになってしまったヒィロさん（現在は42歳。引きこもり脱出後はプロのミュージシャンに。引退後の現在はエステティシャンとして活躍）。

4年間の引きこもり生活をどう過ごしたのか？ そこから脱出するきっかけとなった「意外な出会い」とは？ ヒィロさんインタビューのダイジェストをお届けする。



引きこもり時代のヒィロさん。彼はなぜ変われたのか？（写真：本人提供）

「太ってるからサボったんでしょ」担任の一言が不登校の引き金に

ヒィロさんは小学4年生までは優等生だった。大手塾に通い成績も上位。将来は祖父の医院を継ぐ医者になるものと思っていた。しかし、家族の期待に応えなければというプレッシャーが徐々に強くなっていった。

「食べることが唯一のストレス発散だった」というヒィロさん。家族は彼の食欲旺盛な姿を可愛がり、美味しいものをたくさん作ってくれた。だが、小学5年生になると、その体型がクラスメイトからのいじめの対象となった。

決定的だったのはマラソン大会での出来事だった。どうしても参加したくなくて欠席したところ、翌日、担任教師から「太ってるからサボったんでしょ」と言われたのだ。

「友達に『デブ』とイジられるのは、幼いながらも『子供だから仕方ない』と捉えることができました。でも先生の言葉は刃のように胸に突き刺さりました」

この一件をきっかけに、ヒィロさんは中学3年生までの4年間、まったく学校に行かなくなった。

突然の不登校に父親は髪の毛をつかんで引きずり回し、何とか登校させようとした。「不登校」という言葉すらなかった時代、両親は「なぜ、うちの息子が」と恥ずかしく思い、ヒィロさん自身も自分が情けなく感じていた。

引きこもり生活の中で、ヒィロさんは誰とも喋らず自室に閉じこもり、髪の毛を引き抜いたり、長期間お風呂にも入らなかったりした。「この世からいなくなりたい」と思うこともあったという。

しかし、泣き叫んでも絶対に登校しない息子の姿に、両親は徐々に諦め、態度を変えていった。母親は不登校の子供を持つ保護者の会合に参加するようになり、父親も息子に対して優しく接するようになった。

人生を変えてくれたのは「Janne Da Arc」

転機となったのは深夜番組との出会いだった。ビジュアル系バンド「Janne Da Arc（ジャンヌダルク）」の世界観に魅了され、「ビジュアル系バンドマンになりたい」という強い思いが芽生えた。「バンドを組むためには高校に行かないといけない」-その一心で、4年ぶりに社会復帰への一歩を踏み出すことを決意した。

食事改善とウォーキングを始め、約1年かけて70kgから55kgまで減量に成功。作文だけで合格できる高校を選び、誰も自分を知らない東京都荒川区の高校に進学することになった。

「晴れて高校生になることはできましたが、4年ぶりの社会復帰は予想以上に苦しかったです。電車に乗るだけで吐き気が襲い、エチケット袋を握り締めて通学する日々が始まりました」

教師の何気ない一言が子どもの人生を大きく変えてしまうことがある。しかし、ヒィロさんの物語は、どんな状況からでも、強い意志と周囲のサポートがあれば再び前に進めることを教えてくれる。

インタビュー本編の「読者の感想」（ヤフコメより）

「もちろん全ての先生がそうではないだろうけど、いじめに対する正しい対処とか声掛けを分かってる先生が少ないように感じる。先生方の対応を見ていると所詮他人事なんだと感じてしまう」

「私は男性46歳。ひきこもり32年、精神科通院20年になります。何かを変えようとしましたがうまく行かず悩み疲れました。しかし、5ヶ年計画を立て自律自立に向けて動き出しています。このまま何もせず終わるのは悔しい。今から再出発です」

「小学生の時に、先生の言葉がきっかけでイジメにあった子を見てきた。本当にこれが教師かと。高校時代は気に入らない子に、まだ居たの？やめたかと思った、と友達に毎日言う先生。その後、その子は退学しました。教師は人格者でなければならないと思う。子供の将来をその一言で潰してしまう先生は教師とは言えない」

