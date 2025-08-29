GLAY・TAKURO＆岩堀せり夫妻、夫婦でドジャース観戦「美男美女」「でたよ素敵夫婦！お似合いすぎ」
ロックバンドGLAYのギタリスト・TAKURO（54）の妻でモデルの岩堀せり（48）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫婦でMLBのドジャース戦を観戦する2ショットを公開した。
【写真】「でたよ素敵夫婦！お似合いすぎ」夫婦でドジャース観戦するTAKURO＆岩堀せり ※2ショットは2枚目
岩堀は、「Dodgers観戦でお人形もらった〜」のコメントとともに、2人で観戦する様子や、スタンドから撮影した大谷翔平選手（31）のネット越しの写真、手に入れたという大谷選手のフィギュアの箱の写真などをアップした。
この投稿にファンからは「お二人で観戦楽しめて良かったですね！美男美女」「でたよ素敵夫婦！お似合いすぎ」「御夫婦で野球観戦に大谷さん人形、羨ましい限りです」「お似合いカップル」「THE 仲良しですね」「最推し夫婦」などのコメントが寄せられている。
