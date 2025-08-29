¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥»¥ó¤¬¹æµã ¡È¥Á¡¼¥à¤ÎËö¤Ã»Ò¡É¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤Î¹ÔÆ°¤ËÈ¿¶Á¡ÖÇúµã¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/29¡ÛMnet¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¥Ç¥Ó¥å¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é2¡×¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ20Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬29Æü¡¢ABEMA¤Ë¤ÆÆü´ÚÆ±»þ¡¦¹ñÆâÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥»¥ó¤é¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ü¥¤¥×¥é¡×ÆüËÜ¿Í»²²Ã¼Ô¤¬ÎÞ»ß¤Þ¤é¤º
¡ÖBOYS¶PLANET¡×¤Ï¡¢¡ÖGirls Planet999¡×¡ÖBOYS PLANET¡×¡ÖI-LAND¡×¡ÖI-LAND2¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎºÇ¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ZEROBASEONE¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¡ÖBOYS PLANET¡×¤Ë¼¡¤°¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBOYS¶PLANET K¡×¡ÖBOYS¶PLANET C¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬Æ±°ì¿Ê¹Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âè3ÏÃ¤ÇK¤ÈC¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤¬¹çÎ®¡£
Âè5ÏÃ¤Î¡ÖÂè1²óÀ¸Â¸¼ÔÈ¯É½¼°¡×¤Ë¤è¤êÎý½¬À¸¤Ï48¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢Âè6ÏÃ¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ËÊ¬¤«¤ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡È¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡É¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
Âè7ÏÃ¤Ç¤Ï¡È¥é¥ó¥¯ÁèÃ¥¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ð¥È¥ë¡É¤ÎÂ³¤¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥À¥ó¥¹¡¢¥é¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¯¤È2¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¯¤¬¥Á¡¼¥à¤òºî¤ê¡¢ÁÏºî¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Þ¤¿º£²ó¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò½ª¤¨¤ë¤È2¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¯¤¬Á´°÷Ã¦Íî¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎSEVENTEEN¡ÖRun to you¡×¥Á¡¼¥à¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢19ºÐ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎý½¬À¸¡¦¥»¥ó¡£¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥ó¡¦¥ß¥ó¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢¥¹¥ó¡¦¥Û¥ó¥æ¡¼¡¢¥«¥ó¡¦¥¦¥¸¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÎý½¬À¸¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¡£
¥Þ¥¹¥¿¡¼¿Ø¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÃæ´Ö¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÆü¡¢¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Î¥»¥ó¤Ï²»Äø¤ò³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤âÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤«¤é¤â¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö¼å¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤®¡¢¤½¤·¤ÆÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬À¸¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ëÆü¤Ë¤â²Î¤Î¥ê¥º¥à¤¬¾¯¤·Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥»¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²Î¤¦¶Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢1¿Í¤À¤±Éâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¿Éíå¤ÊÉ¾²Á¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤«¤é¥»¥ó¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾²¤ËÅÝ¤ì¹þ¤ó¤Ç¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¹æµã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍâÆü¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶ù¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥ó¤Î¸µ¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎËö¤Ã»Ò¤Î¥¦¥¸¥ó¤¬¶î¤±´ó¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÈóÆñ¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¥¦¥¸¥ó¤Ï¡¢¥»¥ó¤Ë¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÍ¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ºî¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¡ª¤¢¤Þ¤ê¤¬¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯Êú¤¤Ä¤¯¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥¸¥óÍ¥¤·¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¿´¤¬¥®¥å¥Ã¤È¤Ê¤ë¡×¡Ö»ä¤âÇúµã¤¡×¤Ê¤É2¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢4¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ç¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÄ»È©¡×¡ÖÎÞ½Ð¤ë¡×¡Ö¾å¼ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¥Á¡¼¥à¤ÎÎý½¬À¸¤¿¤Á¤â»×¤ï¤ºÁíÎ©¤Á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´ÑµÒ¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
