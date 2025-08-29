伍代夏子「家族でドライブ」夫・杉良太郎＆愛犬との4ショット公開 愛車の巨大キャンピングカーも披露
【モデルプレス＝2025/08/29】歌手の伍代夏子が28日、自身のInstagramを更新。夫で歌手・俳優の杉良太郎と愛犬たちと一緒にキャンピングカーでドライブを楽しんだ様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】伍代夏子＆杉良太郎、家族ドライブショット
伍代は「今日は家族でドライブ ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました」とキャンピングカーでの外出を報告。「広いドッグランで思いっきり走って、りくそらもダーリンも大満足」と愛犬たちと杉が楽しんだ様子を明かし、夫婦で愛犬と一緒にひまわり畑の前で撮影した写真や、大きなキャンピングカー「レクビィソラン」の写真、車内でくつろぐ愛犬たちの様子などを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族旅行」「愛犬たちが可愛い」「仲良しご夫婦で羨ましい」「キャンピングカーいいね」「微笑ましい光景」「癒される写真」といった声が上がっている。
杉と伍代は、1999年に結婚。17歳の歳の差婚が当時話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】伍代夏子＆杉良太郎、家族ドライブショット
◆伍代夏子、家族でキャンピングカーでの小旅行を報告
伍代は「今日は家族でドライブ ソランに乗って東京ドイツ村に行ってきました」とキャンピングカーでの外出を報告。「広いドッグランで思いっきり走って、りくそらもダーリンも大満足」と愛犬たちと杉が楽しんだ様子を明かし、夫婦で愛犬と一緒にひまわり畑の前で撮影した写真や、大きなキャンピングカー「レクビィソラン」の写真、車内でくつろぐ愛犬たちの様子などを載せている。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族旅行」「愛犬たちが可愛い」「仲良しご夫婦で羨ましい」「キャンピングカーいいね」「微笑ましい光景」「癒される写真」といった声が上がっている。
杉と伍代は、1999年に結婚。17歳の歳の差婚が当時話題となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】